'스노보드계 최민정, 내가 막는다!' 日 미쳤다! 특급 '도전' 예고...美 NBC 선정 "단일 종목 3연패 저지할 NEW 스타"

기사입력 2026-02-03 00:26


'스노보드계 최민정, 내가 막는다!' 日 미쳤다! 특급 '도전' 예고..…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]스노보드계의 최민정을 막기 위해 일본의 스노보드 스타가 나섰다.

일본의 더다이제스트는 2일 '동계 올림픽 스노보드 여왕의 도전자로 미키 쓰바키를 지목했다'고 보도했다.

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽의 개막을 앞둔 상황에서 여러 종목의 메달 전망이 화제를 모으고 있다. 그중 여자 스노보드 평행대회전의 유력 메달 후보는 2018년 평창, 2022년 베이징 대회 우승을 차지한 에스터 레데츠카다. 레데츠카는 동계 올림픽 역사상 최초로 한 대회에서 2개 종목에 걸쳐 금메달을 수상한 여자 선수이기도 하다. 알파인 스키 또한 뛰어나기에 가능한 일이다. 이번 밀라노 대회에서도 레데츠카는 알파인 스키와 스노보드 동시 석권을 노린다.


'스노보드계 최민정, 내가 막는다!' 日 미쳤다! 특급 '도전' 예고..…
AFP연합뉴스
레데츠카가 더 위대한 이유는 스노보드 종목 최초의 단일 종목 3연패까지 노릴 수 있기 때문이다. 한국에서는 쇼트트랙 대표팀 최민정이 여자 1500m 우승을 차지하면 이 업적을 이룰 수 있다.

하지만 일부 매체 새로운 도전자의 등장을 알렸다. 바로 일본의 쓰바키다. 미국의 NBC스포츠는 '레데츠카가 단일 종목 3연패를 달성하는 최초의 스노보더가 될 가능성이 있다. 다만 그에게 도전하는 새로운 스타는 22세의 쓰바키다. 베이징 대회에서 9위였던 쓰바키는 이후 꾸준히 성장하고 있다. 세계 선수권에서는 금메달을 꾸준히 따냈다'고 평가했다.


'스노보드계 최민정, 내가 막는다!' 日 미쳤다! 특급 '도전' 예고..…
AP연합뉴스
쓰바키는 일본을 대표하는 스노보드 유망주 중 한 명이다. 이미 주니어 시절부터 세계 선수권 대회에서 두각을 나타냈다. 2023년 세계 선수권과 2025년 세계선수권에서도 금메달을 목에 걸었다.

쓰바키가 레데츠카의 도전을 막아선다면 일본에는 이번 대회 큰 호재가 될 수 있다. 일본은 지난 2022년 베이징 대회에서는 스노보드 종목 여자부에서는 단 하나의 금메달도 목에 걸지 못했다. 남자부 아유무 히라노의 금메달이 유일했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

2.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

3.

'44세' 안영미, 둘째 임신 깜짝 공개…"7월 아들 출산 예정"

4.

'지연과 이혼' 황재균, '여자관계' 폭로나왔다 "만나는 아나운서 계속 바뀌어"

5.

'재혼' 김승현, 충격 근황 '연예인이 거지꼴' 자막까지...아내 장정윤 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

4.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

5.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

4.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

5.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.