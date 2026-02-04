국민체육진흥공단, 2026 스포츠마케팅 전문 인력 양성사업 운영 기관 모집

기사입력 2026-02-04 14:10


[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 스포츠서비스업 분야 실무형 인재 양성을 위한 '2026년 스포츠마케팅 전문 인력 양성사업'의 운영 기관을 모집한다.

올해부터는 기존 민간 기관이 운영했던 체제를 대학 주도로 전환해 교육의 전문성을 높이고, 산학협력 기반 실무교육을 강화한다. 이로써, 보다 체계적인 교육 인프라와 맞춤형 프로그램을 바탕으로 현장 수요에 부합하는 전문 인력을 배출할 것으로 예상된다.

고등교육법 제2조에 따른 대학, 산학협력단 등에 해당하는 기관 중, 본 사업과 연계된 학과·전공 트랙 및 최근 교육·산학협력 실적을 보유하고 행정·회계 등의 운영 체계를 갖췄다면 모두 지원할 수 있다.

운영 기관으로 선정된 대학은 오는 12월까지 3개 분야(스포츠 마케팅·에이전트·데이터 분석)에 대해 체육공단이 제공하는 표준 커리큘럼을 70% 이상 반영한 실무교육 과정을 운영해야 한다. 나머지 30%는 실습·지역 연계·스포츠 대회 참여 등 현장 실무 중심의 대학별 자율 프로그램으로 구성해야 하며, 고른 커리큘럼 제공을 위해 분야별 30% 이상의 비중을 반영해야 한다.

체육공단은 수도권과 비수도권에서 각 1개씩 총 2개의 대학을 선정할 예정이며, 운영 기관별 총 100명의 수료생 배출을 목표로 하고 있다. 선정된 대학은 이론교육을 비롯한 워크숍, 멘토링, 세미나 등의 운영을 위한 연 최대 2억원의 사업비를 지원받을 수 있다.

본 사업 참여를 희망하는 대학은 오는 23일(월) 16시까지 '이나라도움'을 통한 온라인 접수와 체육공단에 오프라인 접수(방문 및 우편)를 모두 완료해야 한다. 단, 대학별 중복 지원은 불가하며, 자세한 내용은 체육공단 누리집에서 확인하면 된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

