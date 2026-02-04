[속보]李대통령"김재열 IOC 집행위원의 당선 쾌거, 개인의 영예 넘어 대한민국 스포츠에 큰 의미"

김재열 회장, 신임 IOC 집행위원으로 선출<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 전영지 기자]김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장 겸 국제올림픽위원회(IOC) 위원이 IOC 집행위원에 당선됐다.
김 위원은 4일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽 메인미디어센터(MMC)에서 열린 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표, 반대 10표, 기권 6표의 압도적 지지로 집행위원에 선출됐다. 한국인이 IOC 집행위원으로 활동하는 것은 고(故) 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 역대 두 번째다.
김 위원을 비롯해 마르 더포스(벨기에), 네벤 일릭(칠레) 위원 등 3명이 신임 IOC 집행위원에 선출됐다. 집행위원의 임기는 4년이며, 연임 가능하다.
고 이건희 전 삼성그룹 회장의 사위인 김재열 집행위원은 제일모직 사장으로 재직중인 지난 2011년 대한빙상경기연맹 회장으로 스포츠계에 입성했고, 이후 2018년 평창동계올림픽 조직위원회 부위원장, 대한체육회 부회장, 2022년 베이징 동계올림픽 IOC 조정위원회 위원, ISU 집행위원 등을 역임하며 국제 스포츠계에서 경륜과 명망을 쌓았다. 2022년 비유럽인 최초로 ISU 회장으로 당선됐고, 국제연맹(IF) 수장 자격은 이번 집행위원 선임에 결정적 영향을 미쳤다.
IOC 집행위원은 올림픽 개최지 선정 및 주요 아젠다를 결정하는 IOC 집행위원회 소속으로 집행위는 IOC 위원장과 부위원장 4명, 위원 10명으로 이뤄진 최고 의사 결정 기구다.
이재명 대통령은 이날 김 신임 집행위원 당선 소식 직후 페이스북에 직접 '대한민국이 국제 스포츠 외교의 지평을 넓혀갑니다'라는 제하에 직접 축하의 메시지를 전했다. 이 대통령은 "2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 개막을 앞두고 기쁜 소식이 전해졌습니다"라면서 "우리나라 유일 국제올림픽위원회(IOC) 위원으로 활동하고 계신 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 IOC의 핵심 정책을 결정하는 집행위원으로 선출됐습니다. 1988년 한국인 최초 IOC 집행위원을 역임하신 고 김운용 전 IOC 부위원장 이후 역대 두 번째 한국인 IOC 집행위원입니다"이라며 기쁨을 표했다. "김재열 위원님은 ISU 최초 비유럽인 회장으로, 대한빙상경기연맹 회장, 2014 소치 동계올림픽 대한민국 선수단장, 2018 평창 동계올림픽 조직위원회 국제부위원장 등을 역임하며 우리 스포츠의 국제적 위상을 높이는 데 기여하셨습니다. 특히 IOC 위원 선출 이후 2024 강원 동계청소년올림픽 성공을 위해 노력하며, 평창의 경험을 미래 세대와 나누고, 세계와 소통하는 발판을 마련하셨습니다"라며 그간의 스포츠 이력을 소상히 소개했다. 이 대통령은 "이번 쾌거는 개인의 영예를 넘어, 대한민국이 국제 스포츠 거버넌스의 중심에서 한층 더 주도적인 역할을 수행할 수 있게 되었다는 점에서 매우 큰 의미를 지닙니다. 위원님의 풍부한 경험과 탁월한 리더십은 올림픽 운동의 미래를 설계하고 이끌어 가는 든든한 토대가 될 것"이라며 기대감을 표했다. "앞으로도 공정성과 투명성, 평화와 연대라는 올림픽의 가치를 바탕으로, 스포츠를 통한 국제 협력을 더욱 넓혀 주시길 기대합니다"라는 당부와 함께 "정부 역시 스포츠 외교를 적극 뒷받침하며, 책임 있는 파트너로서 국제 사회에 함께 이바지해 나가겠습니다"라고 약속했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com