"푸치니→머라이어 캐리→아르마니까지" 무지갯빛 조화, 伊다운 '패셔너블' 개회식..韓기수 차준환X박지우 '태극기 페이스페인팅' 시선강탈[밀라노-코르티나2026 개회식 현장]

7일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 2026밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 개회식이 열렸다. 한국 선수단이 입장?다. 차준환, 박지우가 태극기를 들고 선수단이 입장하고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.07/
리비뇨에서 스키, 스노보드 설상 종목 팀코리아 국가대표들이 동시 입장하는 모습. <저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
대한민국 홍수정 등 썰매 종목 국대들이 동시 입장하는 모습. <저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽이 조화와 화합의 가치 아래 성대한 막을 올린 가운데 차준환-박지우 공동기수가 이끄는 팀 코리아 선수단이 씩씩하게 입장했다.
2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽은 7일 오전 4시(한국시각) 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 개막했다. 올림픽 사상 최초로 공식 명칭에 밀라노, 코르티나 2개의 지명이 포함됐고, 대회가 6개 지역에서 분산해 펼쳐지는 만큼 개회식의 주제는 '조화'를 뜻하는 이탈리아어 '아르모니아(Armonia)'였다. 개회식도 밀라노 산시로뿐 아니라 코르티나 디보나 광장 등 개최지 각지에서 동시 다원 방식으로 진행됐고, 성화대도 밀라노의 '평화의 아치'(아르코 델라 파체·Arco della Pace)와 코르티나 '디보나 광장'에 각각 설치됐다.
7일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 2026밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 개회식이 열렸다. 오프닝 축하무대. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.07/
8만여 만원 관중이 운집한 가운데 시작된 개회식 무대는 이탈리아의 역사, 예술, 음악, 패션이 조화롭게 어우러졌다. 18~19세기 이탈리아 신고전주의를 대표하는 천재조각가 안토니오 카노바의 작품, 신과 인간의 영원한 사랑을 그린 '큐피드의 키스로 깨어난 프시케'를 모티브로 그리스 신화를 재현한 무용수들의 아름다운 춤사위에 '조화'의 의미를 담았다. 이어 이탈리아 배우 마틸다 데 안젤리스가 대형 오케스트라 지휘자로 등장, 이탈리아 밀라노가 자랑하는 오페라의 3대 거장 주세페 베르디, 자코모 푸치니, 조아키노 로시니의 대형 가면을 쓴 출연진과 음표 모양의 의상을 입은 무용수들과 함께 산시로 무대를 예술의 향연으로 물들였다.
'이탈리의 조화 : 판타지아' 공연<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 이탈리아 예술과 조화를 상징하는 빨강, 파랑, 노랑, 삼원색의 대형 물감 튜브가 하늘에서 쏟아지는 인상적인 장면이 연출됐다. 삼원색을 섞은 다양한 색깔, 무지갯빛 의상을 입은 서로 다른 수많은 무용수의 '판타지아'를 통해 다양성과 조화, 어울림의 의미를 강조했다.
'팝의 여왕' 머라이어 캐리 공연<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 고대 로마, 르네상스 시대 등 이탈리아 역사를 대표하는 캐릭터들의 행진에 이어 '팝스타' 머라이어 캐리가 무대에 올랐다. 이탈리아를 대표하는 국민가요 '파랗게 물든 푸르름 속에서(Nel Blu, dipinto di Blu)'와 지난해 9월 발표한 히트곡 '불가능은 없다(Nothing Is Impossible)'를 열창했다. 모두가 고대했던 디바의 등장에 산시로가 뜨거운 함성으로 뒤덮였다.
올림픽 개막, 이탈리아 국기 게양<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
올림픽 개막, 이탈리아 국기 게양식<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장의 함께 입장한 후 이어진 국기 게양, 스타디움이 런웨이로 변신했다. 밀라노-코르티나올림픽 준비중 지난해 9월 별세한 '이탈리아 패션 거장' 조르지오 아르마니가 디자인한 수트를 입은 모델들이 무대에 등장했다. 모델들은 이탈리아 국기를 상징하는 초록, 흰색, 빨간색의 수트를 입고 아르마니를 추모하는 퍼포먼스를 선보였고, 런웨이의 끝에서 이탈리아의 세계적 모델 비토리아 세레티가 이탈리아 국기를 들고 입장했다. 코르티나 개회식 현장에선 이탈리아 크로스컨트리 메달리스트들이 국기 게양에 나섰다. 이어 이탈리아 바이올린 신동 출신 조반니 안드레아 자논의 바이올린 연주, 이탈리아 대표 배우 피에르 프란체스코 파비노가 자코모 레오파르디의 시 '무한'을 낭송한 후 밀라노와 코르티나, 서로 다른 두 도시, '도시와 산'이 서로를 마주보며 서로 화합하고 어우러진다는 개회식 주제를 담은 퍼포먼스가 이어졌다.
올림픽 즐기는 한국 선수단<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
설상 종목 팀 코리아 선수들이 리비뇨에서 입장하고 있다.<저작권자(c) REUTERS연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최휘영 문화체육관광부 장관과 임영아 체육협력관이 대한민국 선수단 입장 순간 손을 흔들고 기록을 남기며 선수들의 선전을 응원하고 있다. 캡처=JTBC
이어진 선수단 입장, 대한민국 선수단은 밀라노 21명(임원 6명·선수 15명), 코르티나 14명(임원 4명·선수 10명), 리비뇨 12명(임원 3명·선수 9명), 프레다초 3명(임원 2명·선수 1명)으로 각각 나뉘어 참석했다. 밀라노에서 한국 선수단은 피겨스케이팅 차준환(서울시청), 스피드스케이팅 박지우(강원도청)가 공동 기수로 나서 92개국 중 22번째로 입장했다. 얼굴에 태극기 페이스 페인팅을 한 채 이수경 선수단장과 선수들은 환한 미소와 함께 손을 흔들며 진심을 다해 올림픽을 즐기는 모습이었다. 정부 대표로 선수단 지원을 위해 출국한 최휘영 문화체육관광부 장관도 힘차게 손을 흔들며 팀 코리아의 선전을 응원했다. 코르티나, 리비뇨, 프레다초의 팀 코리아 선수들이 힘차게 태극기를 흔들며 위풍당당하게 동시 입장하는 모습도 화면으로 생중계됐다.
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) AP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
코르티나의 팀코리아 선수단이 힘차게 태극기를 흔들며 입장하고 있다. <저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
밀라노 대한민국 선수단 입장<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이날 개회식을 시작으로 공식 시작을 알린 밀라노-코르티나 동계올림픽은 22일까지 17일간 92개국 2900여 명의 선수단이 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 놓고 뜨거운 경쟁을 이어간다. 대한민국은 선수 71명 등 총 130명의 선수단을 파견, 직전 대회 베이징보다 금메달 1개가 많은 금메달 3개, 종합 순위 톱10을 목표 삼았다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com