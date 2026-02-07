'세계의 높은 벽 실감' 이의진-한다솜, 크로스컨트리 여자 스키애슬론 완주 불발

최종수정 2026-02-08 00:42

'세계의 높은 벽 실감' 이의진-한다솜, 크로스컨트리 여자 스키애슬론 완…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]여자 크로스컨트리의 이의진(부산광역시 체육회)과 한다솜(경기도청)이 첫 종목인 스키애슬론에서 완주하지 못했다.

이의진은 7일(한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 크로스컨트리 여자 10＋10㎞ 스키애슬론 경기에서 54위에 머물렀다.

스키애슬론은 크로스컨트리의 두 가지 주법인 클래식과 프리를 절반씩 사용해 치르는 경기다. 클래식은 스키가 평행을 이뤄 빠른 걸음을 걷는 방식이고, 프리는 좌우로 지칠 수 있다.

초반 클래식 구간에서 32분 24초 9로 53위를 달린 이의진은 프리로 전환한 뒤 13.3㎞까지 기록이 집계됐으나 선두와 한 바퀴 이상 차이가 벌어져 완주에 실패했다.

한다솜은 11.8㎞ 지점 이후 따라잡히면서 마찬가지로 완주하지 못했고, 순위는 65위로 기록됐다.

크로스컨트리는 유럽 국가들이 강세가 뚜렷한 종목으로 우리나라는 현실적으로 상위권 성적을 기대하기는 어렵다.

이들은 개인전에선 50위권 진입을 꿈꿨으나 세계 무대에서 큰 격차를 실감해야 했다.

한편, 금·은메달은 모두 스웨덴의 몫이었다. 프리다 카를손이 53분 45초 2의 기록으로 우승했고, 에바 안데르손이 51초 뒤인 54분 36초 2만에 레이스를 마쳐 은메달을 가져갔다. 하이디 벵(노르웨이)이 55분 11초 9로 동메달을 목에 걸었다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

3.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

4.

서인영, 확 바뀐 외모..자연미 돌아왔다! 코 보형물 제거 후 레전드 갱신

5.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

3.

'대체 왜?' 한국계 투수, WBC 국대 고사한 이유 밝혔다 "후회할 수도 있지만"

4.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

5.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

3.

'대체 왜?' 한국계 투수, WBC 국대 고사한 이유 밝혔다 "후회할 수도 있지만"

4.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

5.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.