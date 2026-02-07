'세계의 높은 벽 실감' 이의진-한다솜, 크로스컨트리 여자 스키애슬론 완주 불발
[스포츠조선 박찬준 기자]여자 크로스컨트리의 이의진(부산광역시 체육회)과 한다솜(경기도청)이 첫 종목인 스키애슬론에서 완주하지 못했다.
이의진은 7일(한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 크로스컨트리 여자 10＋10㎞ 스키애슬론 경기에서 54위에 머물렀다.
스키애슬론은 크로스컨트리의 두 가지 주법인 클래식과 프리를 절반씩 사용해 치르는 경기다. 클래식은 스키가 평행을 이뤄 빠른 걸음을 걷는 방식이고, 프리는 좌우로 지칠 수 있다.
초반 클래식 구간에서 32분 24초 9로 53위를 달린 이의진은 프리로 전환한 뒤 13.3㎞까지 기록이 집계됐으나 선두와 한 바퀴 이상 차이가 벌어져 완주에 실패했다.
한다솜은 11.8㎞ 지점 이후 따라잡히면서 마찬가지로 완주하지 못했고, 순위는 65위로 기록됐다.
크로스컨트리는 유럽 국가들이 강세가 뚜렷한 종목으로 우리나라는 현실적으로 상위권 성적을 기대하기는 어렵다.
이들은 개인전에선 50위권 진입을 꿈꿨으나 세계 무대에서 큰 격차를 실감해야 했다.
한편, 금·은메달은 모두 스웨덴의 몫이었다. 프리다 카를손이 53분 45초 2의 기록으로 우승했고, 에바 안데르손이 51초 뒤인 54분 36초 2만에 레이스를 마쳐 은메달을 가져갔다. 하이디 벵(노르웨이)이 55분 11초 9로 동메달을 목에 걸었다.
박찬준 기자
