[밀라노 LIVE]'아깝다, 점프 실수!' 차준환 男 싱글 쇼트 '83.53점'…韓 팀 이벤트 최종 7위, 프리 프로그램 진출 실패(종합)

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기를 마치고 인사를 건네는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.08/
8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기 도중 점프를 성공하지 못한 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.08/
8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 차준환 응원하는 임해나, 신지아, 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.08/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]한국 피겨 '남자 싱글 간판' 차준환(서울시청)이 세 번째 올림픽의 문을 열었다.
차준환은 8일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점, 예술점수(PCS) 41.75점을 받아 총점 83.53점을 기록했다. 10명의 출전 선수 중 8위에 올랐다.
차준환은 진보양(중국)에 이어 5번째로 나서 쇼트프로그램 '레인 인 유어 블랙 아이즈'(Rain in your black eyes)에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 과제인 쿼드러플 살코(12.47점)를 안정적으로 수행했다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프(11.69)까지 깔끔하게 성공했다. 플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다.
가산점 10%가 붙는 후반부 연기에서 예상치 못한 일이 발생했다. 차준환은 마지막 점프 과제인 트리플 악셀을 제대로 뛰지 못하며 점수를 인정받지 못했다. 그러나 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝시퀀스(레벨4), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)을 차례대로 완벽하게 연기하며 경기를 마쳤다.
6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 아이스댄스 경기. 연기를 펼치고 있는 임해나-권예. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 여자 쇼트프로그램 경기. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
국가대항전인 팀 이벤트는 총 10개 국가가 출전한다. 남녀 싱글과 페어, 아이스댄스 등 4개 세부 종목으로 경쟁한다. 각 세부 종목별 순위로 포인트를 10점부터 1점까지 차등 지급한 뒤 각 세부 종목 총점을 합해 상위 5개 국가가 프리에 진출해 최종 순위를 정한다.
한국은 2018년 평창동계올림픽 이후 8년 만에 팀 이벤트에 출전했다. 앞서 열린 아이스 댄스 리듬댄스에서 임해나-권예(경기일반) 조가 TES 39.54점, PCS 31.01점, 합계 70.55점을 남겼다. 7위에 올라 4포인트를 얻었다. 여자 싱글에선 신지아(세화여고)가 TES 37.93점, PCS 30.87점을 받아 총점 68.80점을 기록했다. 4위에 오르며 7포인트를 획득했다. 그러나 페어 종목에선 출전팀이 없어서 포인트를 기록하지 못했다. 한국은 차준환의 점수까지 묶어 최종 7위(14포인트)에 이름을 올렸다. 미국(34포인트), 일본(33포인트), 이탈리아(28포인트), 캐나다(27포인트), 조지아(25포인트)가 1~5위에 랭크됐다. 한국은 아쉽게 프리 프로그램에 진출하지 못했다.
팀 이벤트를 마친 한국 피겨는 이제 개인 레이스에 돌입한다. 남자 싱글엔 차준환과 김현겸(고려대)이 출격한다. 여자 싱글엔 신지아와 이해인(고려대)이 준비를 마쳤다.