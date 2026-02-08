[밀라노 LIVE]미쳤다! '럭키가이' 김상겸, 기적의 결승행! 은메달 확보!...대회 첫 메달+올림픽 400번째 메달 획득

최종수정 2026-02-08 22:26

[밀라노 LIVE]미쳤다! '럭키가이' 김상겸, 기적의 결승행! 은메달 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[밀라노 LIVE]미쳤다! '럭키가이' 김상겸, 기적의 결승행! 은메달 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'맏형' 김상겸(37·하이원)이 기적 같은 결승진출에 성공했다.

김상겸은 8일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 4강전에서 불가리아의 테르벨 잠피로프를 0.23초 차로 제압했다.

김상겸은 이번에도 블루코스로 나섰다. 초반 잠피로프의 공격적인 레이스에 밀렸지만, 김상겸은 침착하게 레이스를 이어갔고, 막판 역전극에 성공했다. 김상겸은 두 팔을 들어 환호했다.

김상겸은 이번 대회 내내 기적 같은 레이스를 이어가고 있다. 1차예선에서 다소 아쉬운 43초74를 기록했던 김상겸은 레드코스를 탄 2차예선에서 43초44로 피니시 라인을 통과하며 분위기를 바꿨다. 1분27초18로 8위에 올라 예선통과를 확정지었다.

16강 상대는 슬로베니아의 잔 코시르였다. 코시르는 '배추보이' 이상호가 2018년 평창 대회 4강에서 0.01초차 극적인 역전 드라마를 썼던 상대다. 운이 따랐다. 코시르가 넘어지며 8강에 올랐다. 2018년 대회에서 15위에 올랐던 김상겸은 생애 올림픽 최고 성적을 예약했다.

김상겸은 8강에서 이번 대회 전까지 올 시즌 월드컵에서 3번의 우승, 1번의 준우승을 차지한 '랭킹 1위'의 최강자 피슈날러를 상대로 드라마를 썼다. 블루코스로 나선 김상겸은 초반 피슈날러에 밀렸지만, 후반부터 속도를 붙이며 팽팽한 레이스를 이어갔다. 피슈날러가 갑자기 멈칫하며 레이스를 멈췄고, 김상겸이 대역전극을 이뤄냈다.

4강에서는 한층 여유로운 레이스까지 펼치며 결승 진출에 성공했다. 김상겸은 은메달을 확보하며, 대한민국에 대회 첫 메달을 선사했다. 동하계 합쳐 대한민국의 400번째 올림픽 메달의 주인공이 됐다.

평행대회전은 선수 두 명이 동시에 출발해 평행하게 설치된 두 개의 기문 코스(블루, 레드)를 통과하면서 결승선에 먼저 들어오는 선수가 승리하는 종목이다. 특이하게도 결승선 통과 기준이 스노보드가 들어온 것이 아니라 지상에서 15cm위에 있는 신체의 일부분이 결승선에 들어온 것을 기준으로 한다. 그래서 결승선을 찍은 카메라를 보면 선수들이 모두 팔을 쭉 뻗고 있는 모습을 볼 수 있다. 쇼트트랙에서 스케이트날을 들이미는 것과 같다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.