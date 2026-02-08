[밀라노 LIVE]미쳤다! '럭키가이' 김상겸, 기적의 결승행! 은메달 확보!...대회 첫 메달+올림픽 400번째 메달 획득

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'맏형' 김상겸(37·하이원)이 기적 같은 결승진출에 성공했다.
김상겸은 8일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 4강전에서 불가리아의 테르벨 잠피로프를 0.23초 차로 제압했다.
김상겸은 이번에도 블루코스로 나섰다. 초반 잠피로프의 공격적인 레이스에 밀렸지만, 김상겸은 침착하게 레이스를 이어갔고, 막판 역전극에 성공했다. 김상겸은 두 팔을 들어 환호했다.
김상겸은 이번 대회 내내 기적 같은 레이스를 이어가고 있다. 1차예선에서 다소 아쉬운 43초74를 기록했던 김상겸은 레드코스를 탄 2차예선에서 43초44로 피니시 라인을 통과하며 분위기를 바꿨다. 1분27초18로 8위에 올라 예선통과를 확정지었다.
16강 상대는 슬로베니아의 잔 코시르였다. 코시르는 '배추보이' 이상호가 2018년 평창 대회 4강에서 0.01초차 극적인 역전 드라마를 썼던 상대다. 운이 따랐다. 코시르가 넘어지며 8강에 올랐다. 2018년 대회에서 15위에 올랐던 김상겸은 생애 올림픽 최고 성적을 예약했다.
김상겸은 8강에서 이번 대회 전까지 올 시즌 월드컵에서 3번의 우승, 1번의 준우승을 차지한 '랭킹 1위'의 최강자 피슈날러를 상대로 드라마를 썼다. 블루코스로 나선 김상겸은 초반 피슈날러에 밀렸지만, 후반부터 속도를 붙이며 팽팽한 레이스를 이어갔다. 피슈날러가 갑자기 멈칫하며 레이스를 멈췄고, 김상겸이 대역전극을 이뤄냈다.
4강에서는 한층 여유로운 레이스까지 펼치며 결승 진출에 성공했다. 김상겸은 은메달을 확보하며, 대한민국에 대회 첫 메달을 선사했다. 동하계 합쳐 대한민국의 400번째 올림픽 메달의 주인공이 됐다.
평행대회전은 선수 두 명이 동시에 출발해 평행하게 설치된 두 개의 기문 코스(블루, 레드)를 통과하면서 결승선에 먼저 들어오는 선수가 승리하는 종목이다. 특이하게도 결승선 통과 기준이 스노보드가 들어온 것이 아니라 지상에서 15cm위에 있는 신체의 일부분이 결승선에 들어온 것을 기준으로 한다. 그래서 결승선을 찍은 카메라를 보면 선수들이 모두 팔을 쭉 뻗고 있는 모습을 볼 수 있다. 쇼트트랙에서 스케이트날을 들이미는 것과 같다.