[밀라노 LIVE]이럴 수가! '첫 메달 꿈 와르르' 이상호, 16강전에서 프롬메거에 '충격패'...운 따른 김상겸, 깜짝 '8강행'

최종수정 2026-02-08 21:52

class='news_content'>

class='news_text'>

class='article'>

border='0"

cellspacing='0"

cellpadding='0"

align='center'>

width='700"

border='0"

cellspacing='1"

cellpadding='1"

bgcolor='#CCCCCC"

vspace='5"

hspace='10"

align='center'>
>
src='https://www.sportschosun.com/article/html/2026/02/08/2026020801000536100036441_w.jpg'

width='700"

/>
align='left"

bgcolor='#ffffff"

class='caption'><저작권자(c)

연합뉴스,

무단

전재-재배포,

AI

학습


활용

금지>
border='0"

cellspacing='0"

cellpadding='0"

align='center'>
width='700"

border='0"

cellspacing='1"

cellpadding='1"

bgcolor='#CCCCCC"

vspace='5"

hspace='10"

align='center'>
>
src='https://www.sportschosun.com/article/html/2026/02/08/2026020801000536100036442_w.jpg'

width='700"

/>
align='left"

bgcolor='#ffffff"

class='caption'><저작권자(c)

연합뉴스,

무단

전재-재배포,

AI

학습


활용

금지>
class='d-none

d-xl-flex'

style='min-height:90px'>
async

src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6314880445783562'

crossorigin='anonymous'>
class='adsbygoogle'





style='display:inline-block;width:728px;height:90px;

margin:auto;'

data-ad-client='ca-pub-6314880445783562'

data-ad-slot='6712803571'>
=

window.adsbygoogle

||

[]).push({});
class='mobile-ad'

style='

width:

100%;

height:

100px;

overflow:

hidden;margin:0

auto;text-align:

center;'>
src='//img.mobon.net/js/common/HawkEyesMaker.js'>


new

HawkEyes({'type':'banner','responsive':'N','platform':'M','scriptCode':'954384','frameCode':'43','width':'320','height':'100','settings':{'cntsr':'4','mChk':'100'}});
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선

이현석

기자]'배추보이'

이상호(31·넥센)가

8강

진출에

실패했다.


class='mobile-ad'

style='width:210px;height:220px;float:right;margin:10px

0

10px

10px;display:flex;'>
class='mobile-ad'

style='z-index:

9999;

position:

absolute;width:

200px;

height:

200px;'>
isMobile3

=

window.matchMedia('only

screen

and

(max-width:

768px)').matches; if

(isMobile3)

{

document.write('
src=https://delivery.pryzmads.com/delivery/adjs?media_id=1&zone_id=5><\/script>'); }

이상호는

8일(한국시각)

이탈리아

리비뇨

스노파크에서

열린

2026년

밀라노-코르티나

동계올림픽

스노보드

남자

평행대회전

16강전에서

오스트리아의

안드레아스

프롬메거에

0.17초차로

패했다.



이상호는

1차

예선에서

43초21,

2차

예선에서

43초53을

기록하며,

합계

1분26초74로

6위에

올랐다.

이상호는

가볍게

예선

통과에

성공하며

16강행을

확정지었다.




async

src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'>
class='mobile-ad'

style='width:

100%;height:

270px;margin:

auto;

text-align:center;'>
isMobile2

=

window.matchMedia('only

screen

and

(max-width:

768px)').matches; if

(isMobile2)

{

document.write('
src=//ad.doorigo.co.kr/cgi-bin/PelicanC.dll?impr?pageid=0F6H&out=script><\/script>'); }

16강

상대는

프롬메거였다.

프로메거는

1분27초40을

기록하며

11위로

예선을

통과했다.

만만치

않은

상대다.

그는

무려

6번의

올림픽에

나섰다.

최고

성적인

베이징

대회에서

기록한

6위였다.

프로메거는

3번의

세계선수권대회

우승과

무려

111번의

월드컵

우승을

차지한

전설이다.


시즌에도

5번이나

월드컵

포디움에

올랐다.




class='d-none

d-xl-block'

style='margin-bottom:30px'>
style='text-align:center;

margin:auto;'>
isMobile25

=

window.matchMedia('only

screen

and

(max-width:

768px)').matches; if

(!isMobile25)

{

document.write('
src=//ssp.digitalcamp.co.kr/com/?b81mC0txGNtaO3B8|Mjkw

async><\/script>'); }초반

프롬메거에

밀렸던

이상호는

역전에

성공했다.

하지만

마지막

다시

역전을

허용하며

충격의

패배를

당했다.

앞서


번의

올림픽에서

모두

8강

이상의

성적을

거뒀던

이상호는

기대와

달리

8강에도

오르지

못했다.




border='0"

cellspacing='0"

cellpadding='0"

align='center'>
width='700"

border='0"

cellspacing='1"

cellpadding='1"

bgcolor='#CCCCCC"

vspace='5"

hspace='10"

align='center'>
>
src='https://www.sportschosun.com/article/html/2026/02/08/2026020801000536100036443_w.jpg'

width='700"

/>
align='left"

bgcolor='#ffffff"

class='caption'><저작권자(c)

연합뉴스,

무단

전재-재배포,

AI

학습


활용

금지>
border='0"

cellspacing='0"

cellpadding='0"

align='center'>
width='700"

border='0"

cellspacing='1"

cellpadding='1"

bgcolor='#CCCCCC"

vspace='5"

hspace='10"

align='center'>
>
src='https://www.sportschosun.com/article/html/2026/02/08/2026020801000536100036444_w.jpg'

width='700"

/>
align='left"

bgcolor='#ffffff"

class='caption'><저작권자(c)

연합뉴스,

무단

전재-재배포,

AI

학습


활용

금지>
class='mobile-ad'

style='width:

100%;

height:

300px;

margin:

auto;

text-align:center;'>
src=//next.adfork.co.kr/s/?id=766b8222ee49a850b452ee8af5d47c961f4b615bd5cd4bc64386a57127bb5cfc&nv=1>
class='adfork_slide_banner'

id='adfork-spchosun-1'>평행대회전은

선수


명이

동시에

출발해

평행하게

설치된


개의

기문

코스(블루,

레드)를

통과하면서

결승선에

먼저

들어오는

선수가

승리하는

종목이다.

특이하게도

결승선

통과

기준이

스노보드가

들어온

것이

아니라

지상에서

15cm위에

있는

신체의

일부분이

결승선에

들어온

것을

기준으로

한다.

그래서

결승선을

찍은

카메라를

보면

선수들이

모두

팔을


뻗고

있는

모습을



있다.

쇼트트랙에서

스케이트날을

들이미는

것과

같다.



이상호는

한국

설상

종목의

살아있는

레전드다.

강원도

정선군

사북

출신으로


덮인

고랭지

배추밭에서

스노보드를

배우며

'배추보이'라는

별명을

얻은

이상호는

한국

설상

종목

최초의

올림픽

메달리스트다.

8년

전인

2018년

평창

대회에서

은메달을

목에

걸었다.

2021~2022시즌에는

월드컵

종합

우승으로

한국

선수로는

처음으로

세계

랭킹

1위에도

올랐다.




class='mobile-ad'

id='absdiv1'

style='width:

100%;

height:

270px;margin:

auto;

text-align:center;

margin-top:

10px;'>
src='//img.mobon.net/js/common/HawkEyesMaker.js'>
HawkEyes({'type':'banner','responsive':'N','platform':'M','scriptCode':'946409','frameCode':'42','width':'300','height':'250','settings':{'cntsr':'4'}});이상호는

지난달

31일

슬로베니아

로글라에서

열린

국제스키연맹(FIS)

스노보드

월드컵

남자

평행대회전에서

우승을

차지하며

예열을

마쳤다.

월드컵에서

우승한

것은

2024년

3월

이후


1년

10개월

만이다.

장비

점검까지

완벽하게

마무리하며

이번

대회에

최상의

컨디션으로

나선

이상호는

이번

대회

대한민국

선수단에

첫번째

메달을

안겨줄

후보로

꼽혔지만,

16강에서

도전을

마감했다.


border='0"

cellspacing='0"

cellpadding='0"

align='center'>
width='700"

border='0"

cellspacing='1"

cellpadding='1"

bgcolor='#CCCCCC"

vspace='5"

hspace='10"

align='center'>
>
src='https://www.sportschosun.com/article/html/2026/02/08/2026020801000536100036445_w.jpg'

width='700"

/>
align='left"

bgcolor='#ffffff"

class='caption'><저작권자(c)

연합뉴스,

무단

전재-재배포,

AI

학습


활용

금지>



한편,

김상겸(37·하이원)도

8강

진출에

성공했다.

3조에서

슬로베니아의


코시르와

16강전을

치른

김상겸은

레이스

도중

코시르가

넘어지는

행운이

따르며

8강에

올랐다.

1차예선에서

다소

아쉬운

43초74를

기록했던

김상겸은

레드코스를


2차예선에서

43초44로

피니시

라인을

통과하며

1분27초18로

8위에

올라

예선통과를

확정지었다.

2018년

대회에서

15위에

올랐던

김상겸은

생애

올림픽

최고

성적을

예약했다.

김상겸은

개최국

에이스,

롤란드

피슈날러와

맞붙는다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자

digh1229@sportschosun.com


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.