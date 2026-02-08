'1-2→3-2' 권순우가 불씨 살리고, 정현이 대역전극 방점…韓, 아르헨 꺾고 데이비스컵 2R 진출 쾌거

[스포츠조선 윤진만 기자]'육군 상병' 권순우(세계랭킹 343위)와 정현(392위·김포시청)이 맹활약한 대한민국 테니스가 2026년 데이비스컵 최종 본선 진출전(퀄리파이어) 2라운드에 진출했다.
정종삼 감독이 이끄는 한국은 8일 부산 기장체육관에서 열린 최종 본선 진출전 1라운드에서 아르헨티나에 매치 점수 3대2 역전승했다.
1-2로 끌려가던 한국은 권순우와 정현이 3, 4단식에서 연승하며 짜릿한 역전 드라마를 작성했다.
한국은 인도-네덜란드의 1차 최종 본선 진출전 승자와 오는 9월 2차전을 치른다. 2차전에서 승리하면 11월 이탈리아 볼로냐에서 세계 8강이 겨루는 2026년 데이비스컵 본선(파이널 8)에 진출한다.
출발은 불안했다. 남지성(복식 순위 164위·당진시청)-박의성(224위·대구시청)조가 대포알 서브를 앞세운 페데리코 어거스틴 고메즈(복식 134위)-귀도 안드레오찌(32위)조에 세트스코어 0대2(3-6 5-7)로 패했다.
전날 1, 2단식에서 1승1패를 기록한 한국은 1승 2패로 탈락 위기에 내몰렸다. '영웅'은 난세에 빛을 발했다. 권순우는 '아르헨티나 에이스' 티아고 티란테(랭킹 95위)를 접전 끝에 2대1(6-4 4-6 6-3)로 꺾으며 승부를 원점으로 되돌렸다.
사진제공=대한테니스협회
권순우는 "이겨서 기쁘긴 한데, 생각했던 대로 경기가 풀리지는 않았다. 스트로크도 보기에는 폭발적이었으나 제 생각에는 그렇지 않았다"라고 소감을 말했다. 이어 "이기고 있을 때도 응원을 많이 해주지만 지고 있을 때 응원을 해주는 게 엄청나다. 3세트 0-2에서도 사실 팬분들 덕분에 브레이크백에 성공할 수 있었다. 바로 브레이크 할 수 있었던 게 아마 팬분들이 응원을 진짜 너무 크게 잘해 주셨다. 거기에 힘입어 집중해서 경기할 수 있었다"라고 말했다.
마지막 4단식에서는 세계랭킹 392위 정현이 134위 마르코 트룬젤리티를 2대0(6-4 6-3)으로 누르고 경기를 매듭지었다.
2세트에선 1-2로 뒤지기도 했으나 4-3으로 역전에 성공한 뒤 6-3으로 승부를 끝냈다. 정현은 "지난해 춘천에 이어 팬들이 많이 찾아와 주셔서 큰 힘이 되었다. 선수들을 대표해서 감사드린다"라고 말했다.
사진제공=대한테니스협회
정 감독은 "이길 수 있을 것 같다는 생각은 갖고 들어갔다. 복식 경기는 생각했던 것만큼 풀리지 않아서 조금 또 침체됐었다. 그렇지만 다행히도 권순우가 불씨를 살려줬고, 마지막에는 또 정현이 또 불씨를 완전히 폭발해서 태워줬다. 꼭 로또를 맞은 것 처럼 대박이다"라고 말했다.
이어 "우리 선수들이 패기도 있고 끈질기고 넓은 수비력, 순간순간 재치 이런 것들은 참 좋다. 조금 부족하다고 느끼는 것은 결정구라고 해야 하나, 이기고 있을 때 확 휘어잡을 수 있는 그런 점을 조금 보완해야 한다고 생각한다. 수세에 있을 때 분위기를 바꿀 수 있는 본인만의 무기를 만들면 좋겠다"라고 조언을 곁들였다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com