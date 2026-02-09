"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

야후스포츠는 8일(이하 한국시각) '미국 언론 NBC의 스노보드 해설위원 토드 리처드가 남자 스노보드 빅에어 결승전 직후 지루하다(Boring)고 말했다. 그 음성이 그대로 전파를 탔다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 리처드 위원은 중계 화면이 피겨 스케이팅 예고로 넘어가기 직전 "지루했다. 정말 지루했다. 예선이 훨씬 더 재미있었다"고 혼잣말을 했다.
8일, 이탈리아 리비뇨의 리비뇨 스노 파크에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 스노보드 빅에어 경기가 펼쳐졌다. 일본의 기무라 키라가 총 179.50점으로 금메달을 목에 걸었다. 기무라 료마는 171.50점으로 은메달을 획득했다. 하지만 이날 결승전은 우승 후보 쑤이밍(중국)이 고난도 기술을 시도하다 넘어지는 등 다수 선수가 실수를 범했다. 채점 논란까지 겹치며 어수선한 분위기 속에 진행됐다.
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스
사진=UPI- 연합뉴스
방송 직후 시청자들의 항의 메시지를 받은 리처드 위원은 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 즉각 해명했다. 그는 "선수들을 비난하려는 의도는 결코 없었다"고 했다. 다만, 자신의 발언 자체는 철회하지 않았다.
리처드 위원은 "결승전에서 많은 선수가 넘어졌고, 거의 모든 선수가 똑같은 기술만 반복했다. 다양한 기술과 창의성이 돋보였던 예선전에 비해 결승전의 경기 내용이 아쉬웠다는 뜻"이라며 "내 발언이 선수들을 향한 비난으로 들렸다면 사과한다. 선수들은 나의 영웅이자 동료"라고 전했다.
사진=UPI- 연합뉴스
사진=UPI- 연합뉴스
한편, 일본은 이번 대회를 앞두고 자신감을 내비쳤다. 앞서 일본 언론 교도통신은 이토 히데히토 일본 선수단장의 기자회견 내용을 보도했다. 이에 따르면 이토 단장은 '베이징 대회를 뛰어넘는 메달을 딸 수 있도록 돕겠다고 했다'고 했다. 1998년 나가노 동계올림픽 금메달리스트인 하라다 마사히코 부단장은 "선수들의 표정이 좋다. 사상 최강의 일본 팀, 매우 기대하고 있다"고 말했다.
일본은 앞선 22번의 동계올림픽에서 금메달 17, 은메달 29, 동메달 30개 등 총 76개의 메달을 수확했다. 최근 상승세가 두드러진다. 2018년 평창 대회에선 금 4, 은 5, 동 4개 등 총 13개의 메달을 거머쥐었다. 일본 동계올림픽 역사상 가장 많은 금메달을 품에 안았다. 4년 전 베이징 대회에선 금 3, 은 7, 동 8개 등 총 18개를 챙겼다.