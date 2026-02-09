'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

7일 야노시호의 유튜브 채널에서는 '사랑이 자취하면 얼마까지 지원?'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
야노시호는 이날 도쿄 임장에 나선다며 "집을 보러 다닐 거다. 사랑이가 좀 있으면 독립할 수도 있다"고 밝혔다. 야노시호는 "사랑이는 독립심이 강한 아이니까 아마도 나갈 거라 생각하고 있어서 지금 장래에 대해 조금 생각"이라며 "미국이나 일본이나 어느 쪽이든 집을 나갈 거 같다. 일본의 집을 체크해보고 싶다"고 밝혔다.
제작진은 "사랑이는 독립하고 싶어하냐"고 물었고 야노시호는 "당연히 할 거다"라고 단호하게 답했다. 그 이유에 대해 야노시호는 "왜냐면 저는 17~18살에 일 때문에 독립했다. 사랑이도 지금 일을 하고 있기도 하고 아마 분명히 독립할 거라 생각한다"고 밝혔다.
이에 제작진은 "사랑이는 처음부터 지원 빵빵하게 해줄 거냐"고 물었고 야노시호는 "아니다"라고 또 한 번 단호하게 말했다. 야노시호는 "사실 사랑이는 비싼 집을 좋아한다. 그 정도는 무리지만 제가 17살 때 처음 도쿄에 왔을 때 살던 집이 있는데 원룸이었다. 그런 집부터 시작한 것도 좋았다고 생각한다"며 "거기서부터 좀 더 열심히 해야겠다라든지 꿈을 이루면서 점점 커지는 게 좋다고 생각한다"고 자신의 자녀 교육관을 밝혔다.