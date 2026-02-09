'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

기사입력 2026-02-09 06:10


'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 …

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 야노시호가 딸 추사랑 양의 독립 계획에 대해 밝혔다.

7일 야노시호의 유튜브 채널에서는 '사랑이 자취하면 얼마까지 지원?'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

야노시호는 이날 도쿄 임장에 나선다며 "집을 보러 다닐 거다. 사랑이가 좀 있으면 독립할 수도 있다"고 밝혔다. 야노시호는 "사랑이는 독립심이 강한 아이니까 아마도 나갈 거라 생각하고 있어서 지금 장래에 대해 조금 생각"이라며 "미국이나 일본이나 어느 쪽이든 집을 나갈 거 같다. 일본의 집을 체크해보고 싶다"고 밝혔다.


'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 …
제작진은 "사랑이는 독립하고 싶어하냐"고 물었고 야노시호는 "당연히 할 거다"라고 단호하게 답했다. 그 이유에 대해 야노시호는 "왜냐면 저는 17~18살에 일 때문에 독립했다. 사랑이도 지금 일을 하고 있기도 하고 아마 분명히 독립할 거라 생각한다"고 밝혔다.

이에 제작진은 "사랑이는 처음부터 지원 빵빵하게 해줄 거냐"고 물었고 야노시호는 "아니다"라고 또 한 번 단호하게 말했다. 야노시호는 "사실 사랑이는 비싼 집을 좋아한다. 그 정도는 무리지만 제가 17살 때 처음 도쿄에 왔을 때 살던 집이 있는데 원룸이었다. 그런 집부터 시작한 것도 좋았다고 생각한다"며 "거기서부터 좀 더 열심히 해야겠다라든지 꿈을 이루면서 점점 커지는 게 좋다고 생각한다"고 자신의 자녀 교육관을 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

정진우 감독, 오늘(8일) 별세…낙상사고 치료 중 코로나19 감염

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

정진우 감독, 오늘(8일) 별세…낙상사고 치료 중 코로나19 감염

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

"소심하고 수동적이었다" 삼성 내야 세대교체 마지막 퍼즐, 스무살 청년의 통렬한 반성, 주전 2루수 향한 마인드 변화

3.

"오타니? 우리 최고 있잖아" KIA 단장, 왜 에이스와 특급 유망주 만남 직접 주선했나[아마미 현장]

4.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

5.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.