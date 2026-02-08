홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경의 딸 라엘 양이 과한 보정으로 온라인을 발칵 뒤집은 가운데, 홍진경이 딸 라엘 양과 드디어 연락이 닿았다고 밝혔다.
홍진경은 8일 "라엘이 연락됐어요. 걱정 끼쳐드려 죄송합니다. 홍진경 모녀 올림. 라엘이 허락 받고 올려요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 딸 라엘 양과 홍진경의 대화가 담겼다. 홍진경은 라엘 양에게 "어제부터 한한국이 네 사진 때문에 난리가 났다"고 말했고 라엘 양은 미안하다고 사과했다. 홍진경은 "지금 농담이 나오냐. 너 진짜 그러지마. 사람들이 다 놀랬어. 학생이 그렇게 야한 화장하고 성형한 줄 알고"라고 토로했고 라엘 양은 "이렇게라도 내 멘탈을 지켜야 한다. 인간승리로"라고 받아쳤다.
이에 홍진경은 "뭔 인간승리냐. 다신 그딴 거 만들지마. 그냥 네 쌩얼 자체를 좀 인정해라. 너 자신을 살아야지"라며 "좀 사각턱이면 어떠니. 좀 볼살이 많으면 어때. 그게 김라엘인데"라고 라엘 양에 애정 어린 잔소리를 쏟아냈다.
앞서 온라인 커뮤니티에서는 해외 유학 간 라엘 양의 근황이 공개돼 화제가 됐다. 라엘 양의 외모가 몰라보게 달라졌기 때문. 이에 성형 의혹까지 일자 홍진경은 "그거 다 보정이다", "지금 연락이 안 된다"고 토로했다. 이와 함께 홍진경은 오해를 방지하기 위해 라엘 양의 보정 전후 사진까지 올려 웃음을 안겼다.