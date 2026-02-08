신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 신기루가 방송에서 하차 당한 이유를 고백했다.
7일 유튜브 콘텐츠 '또간집' 측은 '방송 짤린 신기루'라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다.
신기루는 "나는 리포터 출신이다"라고 뜻밖의 고백을 했다. 풍자가 "걷지를 못하는데 어떻게 리포터 출신이냐"고 놀라자 신기루는 "그래서 잘렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
풍자는 "언니가 이렇게 방송 잘린 이야기가 되게 많다"고 말했고 신기루는 "건강 프로그램은 누가 봐도 내가 에이스다. 내 거에서 삐뽀삐뽀 빨간불이 울려야 하는데 안 울리는 거다"라고 밝혔다.
신기루는 "지방과의 전쟁 편에서는 신애라 언니가 우리한테 병아리콩이랑 뭐를 해줬다. 혈당 체크를 했는데 그 언니보다 내가 낮게 나온 거다. 그래서 하차 통보를 받았다"며 "그래서 소문이 자꾸, 지라시까지 돌았다. 생각보다 건강이 좋다 해서 그 씬에서는 퇴장할 수밖에 없었다. 앉아있는데 가시방석이었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
