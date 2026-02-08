신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

기사입력 2026-02-08 19:02


신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집'…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 신기루가 방송에서 하차 당한 이유를 고백했다.

7일 유튜브 콘텐츠 '또간집' 측은 '방송 짤린 신기루'라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다.

신기루는 "나는 리포터 출신이다"라고 뜻밖의 고백을 했다. 풍자가 "걷지를 못하는데 어떻게 리포터 출신이냐"고 놀라자 신기루는 "그래서 잘렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집'…
풍자는 "언니가 이렇게 방송 잘린 이야기가 되게 많다"고 말했고 신기루는 "건강 프로그램은 누가 봐도 내가 에이스다. 내 거에서 삐뽀삐뽀 빨간불이 울려야 하는데 안 울리는 거다"라고 밝혔다.

신기루는 "지방과의 전쟁 편에서는 신애라 언니가 우리한테 병아리콩이랑 뭐를 해줬다. 혈당 체크를 했는데 그 언니보다 내가 낮게 나온 거다. 그래서 하차 통보를 받았다"며 "그래서 소문이 자꾸, 지라시까지 돌았다. 생각보다 건강이 좋다 해서 그 씬에서는 퇴장할 수밖에 없었다. 앉아있는데 가시방석이었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“박준형 사망했다고”..김지선 “정말 다 죽이네” 황당

2.

박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

3.

'유방암 투병' 박미선, 드디어 모자 벗고 외출.."기분 좀 그랬지만 털어버려"

4.

조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵 모녀'

5.

김지선, 아들 래퍼 ‘시바’까지 건든 악의적 영상에 분노..“가만두지 않겠다”

연예 많이본뉴스
1.

“박준형 사망했다고”..김지선 “정말 다 죽이네” 황당

2.

박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

3.

'유방암 투병' 박미선, 드디어 모자 벗고 외출.."기분 좀 그랬지만 털어버려"

4.

조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵 모녀'

5.

김지선, 아들 래퍼 ‘시바’까지 건든 악의적 영상에 분노..“가만두지 않겠다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"소심하고 수동적이었다" 삼성 내야 세대교체 마지막 퍼즐, 스무살 청년의 통렬한 반성, 주전 2루수 향한 마인드 변화

2.

"오타니? 우리 최고 있잖아" KIA 단장, 왜 에이스와 특급 유망주 만남 직접 주선했나[아마미 현장]

3.

김단비를 막을 수가 없습니다, 커리어 하이 42득점 원맨쇼...우리은행, BNK에 63-57 역전승

4.

부산 배구 열기에 제대로 웃었다…OK저축은행, 삼성화재 잡고 4위로 점프 [부산 리뷰]

5.

'PO 돌풍' 노리는 천안시티…박진섭 감독 "지옥 훈련 견뎌낸 정신력이 시즌 중 큰 힘 될 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.