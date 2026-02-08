'혼전임신' 김지영, '56kg' 걱정에도 당당한 결혼식 이유 있었다 "챗GPT 의존 안 해"

|
[스포츠조선 이우주 기자] '하시4' 김지영이 결혼식 현장을 공개했다.
식장 앞에서 사진도 찍고 많은 이들의 축복을 받은 김지영 부부. 임신 중임에도 김지영은 좋은 컨디션으로 하객들을 맞이했다.
이어 윤수영 씨는 "세상에 더 많은 사랑을 전하고자 하는 꿈을 가진 아내를 세상에 존재하는 모든 사랑만큼 사랑하겠다"고 말했고 김지영은 "세상을 더 지적으로, 사람들을 더 친하게 만들고 싶어 하는 남편의 꿈과 동행하겠다. 삶이라는 길이 구불구불할 때도 오르락 내리락 할 때도, 날씨가 화창할 때도 또는 날씨가 궂을 때도 서로의 당연함을 축복으로 여기겠다"고 밝혔다. 마지막으로 윤수영 씨는 "이 혼인서약서는 챗GPT나 제미나이가 아니라 저희가 직접 썼다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
한편, '하트시그널4'으로 얼굴을 알린 김지영은 6살 연상인 최대 유료 독서모임 커뮤니티를 창업한 사업가 윤수영 씨와 지난 1일 결혼식을 올렸다. 김지영은 당초 4월 결혼을 계획했으나 아이가 생겨 결혼을 앞당겼다며 결혼과 임신 소식을 한번에 알려 많은 축하를 받았다.
이후 유튜브를 통해 결혼 준비 및 임신 과정을 공개해온 김지영은 결혼을 하루 앞두고 몸무게에 대한 걱정을 토로하기도 했다. 임신 14주차라는 김지영은 "컨디션이 점점 힘들다. 입덧이 힘들고 몸은 안정됐는데 몸이 조금씩 무거워지는 걸 체감하니까 결혼식이 굉장히 부담이 된다. 본식 드레스를 입어보고 어제 가봉을 확인하러 갔는데 그새 그게 끼더라. 아슬아슬하게 잠기더라"라며 "제가 영상을 꾸준히 보니까 댓글에서 제가 체중에 너무 신경을 쓰는 게 아니냐고 걱정하시는 분이 많더라. 근데 임신했다고 체중 증가가 가파른 게 결코 좋은 게 아니다. 49kg 몸무게로 임신을 했는데 공복체중 56kg"라고 밝혔다.
