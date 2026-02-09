'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

기사입력 2026-02-09 06:12


[스포츠조선 정유나 기자] 다이나믹 듀오 개코의 전 부인 김수미가 수면 습관을 공개했다.

김수미는 지난 5일 자신의 유튜브 채널에 '44살 언니가 알려주는 하루라도 어릴 때 하면 더 좋은 동안 습관'이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 김수미는 건강·동안 유지 비법을 공개했다. 그는 평소 실천하고 있는 12가지 자기관리 루틴을 상세히 소개했다.

김수미는 먼저 수분 섭취와 건강 관리를 강조했다. 아침에 일어나면 큰 컵으로 따뜻한 물 한 잔을 마시고, 올리브 오일과 레몬 샷을 섭취하며, 수분 보충을 꾸준히 하는 습관을 유지한다고 밝혔다.

특히 김수미는 질 높은 수면의 필요성을 강조했다. 그는 "저는 잠을 많이 잔다. 평균 8시간 반에서 9시간(잔다)"면서 "쑥스럽긴 한데 수면 패턴이 일정하진 않다. 제가 일찍 자고 일찍 일어나는 건 아니다. 제가 잠 올 때 자고, 일어나고 싶을 때 일어 난다. 그렇게 하면 보통 9시간은 푹 자고 일어난다"고 밝혔다. 이어 "질 높은 수면은 어쨌든 가져가야 한다. 일정한 루틴을 못 지켜도 푹 자야 된다"고 덧붙였다.


또한 숙면의 꿀팁으로 김수미는 "자기 전 3시간에는 안 먹고, 스트레칭 하면서 긴장감을 풀어주고, 수면 귀마개를 하면 수면 질이 높아지는 것 같다"고 설명했다.

이 밖에도 김수미는 운동 루틴, 식습관, 자세와 체중, 치아 관리의 중요성을 강조했다. 또한 무거운 가방과 옷은 피하고, 피부 관리에는 순한 기초 제품과 수분 위주의 관리, 샤워 필터 교체 등 세심한 습관을 유지한다고 전했다.

한편 김수미는 지난 1월, 다이나믹듀오 멤버 개코와의 이혼을 발표했다. 두 사람은 2011년 결혼해 1남 1녀를 두었지만, 결혼 15년 만에 결국 결별하게 됐다. 이들은 이혼 후에도 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정이라고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

