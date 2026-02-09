김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

기사입력 2026-02-09 06:00


[스포츠조선 이우주 기자] '조동아리' 김수용이 급성 심근경색을 개그 소재로 활용했다.

8일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '!!최초공개!! 김수용이 생방송 중 난투극을 벌였던 상대의 정체'라는 제목의 영상이 게재, 개그맨 박준형이 출연했다.

박준형은 김용만의 'KBS 대학개그제' 당시 개그까지 세세하게 기억하고 있었다. 박준형은 "형님 개그개 굉장히 큰 영향을 줬다"며 대상, 장려상, 동상 수상자까지 나열했다. 이에 김수용은 "우리 기수 중에 부정 입학 있는 거 같냐. 저 사람 어떻게 뽑혔지? 하는 사람"이라고 뜬금없이 물었다.

김수용의 갑작스러운 질문에 지석진은 "질문의 의도는 뭐냐"고 물었고 김수용은 "내 얘기만 안 하더라. 대학개그제 상 받은 거 나는 쏙 빼길래. 나는 편집 대상이냐"고 서운해했다.

지석진은 박준형에게 "수용이가 어떤 개그 했는지는 아냐"고 물었지만 박준형은 김수용 개그만 기억하지 못했다.


이에 절망한 김수용은 "이렇게 개그에 관심이 있는 애가 모르겠어요는. 내 존재감이"라며 충격에 휩싸였다. 하지만 김수용을 제외한 세 사람은 따로 이야기를 이어갔고, 결국 김수용은 가슴을 부여잡고 "심장마비 올 거 같다"고 관심을 호소했다. 그러나 세 사람은 별다른 관심이 없었고 김수용은 박준형을 붙잡으며 "심장마비 올 거 같다고. 너 때문에"라고 거듭 호소했다. 이에 박준형은 "안 돼. 형 살아야 돼"라고 영혼없이 위로하며 "수용이형한테 사사받은 개그는 정말 많았다"고 김수용을 달랬다.

한편, 김수용은 지난해 11월 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송됐다. 다행히 김수용은 의료진의 조치로 호흡과 의식을 되찾고 중환자실에서 치료를 받다 무사히 퇴원, 방송에 복귀했다.

wjlee@sportschosun.com

