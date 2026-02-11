"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일리야 말리닌 백플립 환상 연기 '2관왕 성큼'

기사입력 2026-02-11 10:22


"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일…
사진=AFP 연합뉴스

"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일…
사진=AFP 연합뉴스

"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일…
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]'쿼드갓' 일리야 말리닌(미국)이 차원이 다른 연기를 선보였다.

일리야 말리닌은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 62.35점, 예술점수(PCS) 45.81점을 받아 총점 108.16점을 기록했다. 그는 쇼트 전체 1위를 기록하며 2관왕을 향한 시동을 걸었다.

그는 지난 8일 치른 피겨 팀 이벤트 남자 쇼트에선 98.00점을 기록하며 2위를 기록했다. 1위는 108.67점을 찍은 가기야마 유마(일본)였다. 하지만 말리닌은 뒤이어 치른 프리 프로그램에서 무려 200.03점을 기록하며 미국에 금메달을 안겼다.

경기 뒤 일본에선 판정 논란까지 제기됐다. 일본 언론 더앤서는 '가기야마 사토는 아쉬움에 눈물을 흘렸다. 팬들 사이에서는 금메달을 훔쳤다는 목소리도 나왔다. 국제빙상경기연맹(ISU)에 직접 항의하려는 팬도 있었다'고 보도했다.


"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일…
사진=AFP 연합뉴스

"말 조심해!"→"금메달 빼앗겼다" 日 왜 분노했나…美 '점프 머신' 일…
사진=AP 연합뉴스
말리닌은 개인전에서 제대로 폭발했다. 그는 29명 중 28명째로 연기를 선보였다. 'Dies Irae, The Lost Crown'에 맞춰 첫 번째 점프에 나섰다. 계획했던 쿼드러플 악셀 대신 쿼드러플 플립(14.77)을 시도했다. 두 번째 점프인 트리플 악셀(9.60)과 체인지 풋 카멜 스핀(레벨4)은 안정적으로 선보였다. 후반부에서 승부수를 띄웠다. 그는 쿼드러플 러츠 단일 점프 대신 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프(22.03)를 선보였다. 플라잉 싯스핀(레벨3)으로 분위기를 띄운 말리닌은 스텝 시퀀스(레벨3)에선 '백 플립'(뒤 공중제비)을 완성했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 경기를 마감했다.

경기 뒤 일본 언론 스포츠호치는 '말리닌은 이번 대회 단체전 쇼트에서 98.00점을 기록했다. 2위로 씁쓸한 올림픽 데뷔를 했다. 그는 연기 직후 자신이 가진 힘의 50%만 내고 있다는 발언으로 파문을 일으켰다. 다만, 프리에서 200.03점을 기록해 1위로 금메달을 안겼다. 그는 극비 조정으로 개인전에 나섰다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

4.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

5.

전원주, '사별 2번' 후 ♥6세 연하와 열애하는 비결 "돈 써야 내게 기대줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

2.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

3.

'손날두+호날두' 환상 조합 폭발! LAFC 가능성 여전→"호날두, 사우디서 존중받지 못했다"…여름 영입 없다면 이탈 '현실화'

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'이게 바로 韓 캡틴이다!' 차준환 완벽 연기, 올림픽서 '시즌 베스트' 15명 중 1위

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

2.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

3.

'손날두+호날두' 환상 조합 폭발! LAFC 가능성 여전→"호날두, 사우디서 존중받지 못했다"…여름 영입 없다면 이탈 '현실화'

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'이게 바로 韓 캡틴이다!' 차준환 완벽 연기, 올림픽서 '시즌 베스트' 15명 중 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.