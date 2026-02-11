'사상 최악 중국' 이런 선수에게 "사리사욕 출전" 맹비난...'美 배신하고 中 귀화' 스키 여신, "선수 생활 끝날까 울었다"

[스포츠조선 이현석 기자]죽을 위기를 넘기며 올림픽에 나선 선수에게 중국은 비판만 거세게 쏟아냈다.
중국의 소후닷컴은 11일(한국시각) '구아이링은 동계올림픽 준비 과정에서 세 번이나 부상을 당했다. 선수 생활이 끝날까 봐 두려워 눈물을 쏟았다'고 보도했다.
소후닷컴은 '구아이링은 이제 치열한 경기들을 치를 예정이다. 동계올림픽에서 금메달을 중국에 안겨주기 위해 출전한다. 그는 경기 정 인터뷰에서 준비 과정에서 여러 부상을 당했다고 밝히며, 감정에 북받쳐 눈물을 흘리기도 했다. 구아이링은 자신의 부상 경험에 대해 이야기하며 이번 올림픽 준비 기간 동안 세 번의 큰 부상을 당했다고 했다'고 전했다.
신화통신연합뉴스
이어 '첫 번째는 X게임에서 넘어져 입은 가벼운 다리 부상이었지만 빠르게 회복했다. 번째는 월드컵에 참가하던 중 훈련에 너무 일찍 복귀한 탓에 생애 최악의 뇌진탕을 당했고, 의사들조차 그녀가 의식을 되찾을 수 있을지 확신하지 못할 정도였다고 알려졌다. 동계 아시안게임을 위한 강도 높은 훈련 도중 쇄골 골절이라는 또 다른 부상을 입기도 했다'고 설명했다. 구아이링은 "뇌진탕 후의 미지의 상황이 가장 두려웠다. 다시 스키를 탈 수 없을까 무서웠다. 생각만 해도 눈물이 난다"고 설명했다.
구아이링은 샌프란시스코에서 미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 자랐다. 미국 스키 시스템에서 성장한 구아이링은 미국 최고 유망주로 여겨졌으나, 올림픽 무대를 앞두고 중국으로 향했다. 구아이링은 "스키의 변방인 중국에서 새로운 세대에게 좋은 영감을 주고 싶었다"는 이유를 밝혔다.
중국에서 구아이링은 최고의 자리에 올랐다. 프리스타일 스키 빅에어와 하프파이프 2관왕을 차지한 구아이링은 슬로프스타일에서도 은메달에 그치며, 대단한 성과를 걷었다. 중국 최고의 설상 선수로 거듭났기에 부와 영광이 따랐다. 다양한 광고까지 출연하며 막대한 돈을 쓸어담았다. 금메달 이후 쓸어 담은 금액이 1200억에 육박한다고 알려졌다.
하지만 그 배경에는 많은 부상과 시련이 있었다. 2025년 1월 미국에서 열린 X게임 당시 구아이링은 예상치 못한 낙상 사고로 부상을 당했고, 이로 인해 하프파이프와 빅에어 경기 출전을 포기하기도 했다. 당시 상태는 알려진 것보다 심각했다. 5분 동안 쇼크 상태에 빠져 간질 발작 증세까지 보였다고 밝혔다. 그럼에도 구아이링은 다시 선수로 돌아와 중국을 대표하고 있다. 다만 대회 전까지 구아이링에게 "사리사욕을 위해 올림픽에 나간다"는 비판도 적지 않았다.
한편 구아이링은 슬로프스타일에서 2위로 은메달을 목에 걸며 다시금 중국 팬들의 호응을 얻고 있다. 중국의 넷이즈는 '정신력의 극치를 보여주는 동시에 불굴의 의지와 용기를 증명하는 최고의 사례다'라며 구아이링의 올림픽 경기를 조명했다.