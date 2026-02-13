"'14억' 中 16위 추락 굴욕" 최가온-임종언-유승은 '10대 삼대장', 韓 11위 수직 상승…'탈아시아' 日, 10위→턱밑 추격

최가온은 13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 한국계 미국인 클로이 김(88.00점)을 제치고 금메달을 목에 걸었다.
대한민국 설상 종목 사상 첫 올림픽 정상이자, 이번 대회 대한민국 선수단 첫 금메달이다. 최가온은 클로이 김이 2018년 평창 동계올림픽 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 경신(17세 3개월)했다.
메달레이스도 본격적으로 시작됐다. 대한민국은 13일 오전 현재 금1, 은1, 동2로 중국을 밀어내고 11위에 올랐다. 10위인 일본(금2, 은2, 동6) 바로 밑이다.
'더 이상 실수는 없다' (리비뇨=연합뉴스) 신준희 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 3차시기를 시도하고 있다. 2026.2.13
AP 연합뉴스
일본은 아시아 최강이다. 사실 '탈 아시아급'이다. 일본은 스노보드(금2, 은1, 동1), 스키점프(동3), 스피드스케이팅(동1), 프리스타일 스키(동1), 피겨스케이팅(은1) 등 설상과 빙상을 가리지 않고 메달을 목에 걸고 있다.
반면 '14억 인구' 중국은 굴욕이다. 전날까지 중국은 은1, 동2로 대한민국에 앞섰다. 대한민국은 이날 새벽 최가온과 쇼트트랙 남자 1000m에서 임종언(고양시청)이 동메달을 목에 걸며 단숨에 전세를 뒤집었다. 금메달이 없는 중국은 16위(은2, 동2)로 추락했다.
대한민국은 '10대 삼대장'이 올림픽을 이끌고 있다. 수확한 4개의 메달 중 3개가 10대에서 나왔다. 최가온은 설명이 필요없고, 임종언은 2007년 10월 30일생으로 만 18세다.
스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 수확한 유승은(성복고)은 최가온의 동갑내기다. 단 생일이 빠르다. 1월 28일생인 그는 올림픽 개막 전 만 18세를 맞았다. 유승은은 한국 여자 설상 역사상 최초의 메달이자, 프리스타일 종목 첫 입상이라는 이정표를 세웠다.
기념촬영하는 하프파이프 수상자들 (리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 은메달을 획득한 미국의 클로이 김, 동메달을 획득한 일본의 오노 미쓰키와 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.13
사진캡처=네이버
10대의 힘이다. 'AP' 통신은 최가온에 대해 '부모님이 한국에서 미국으로 이민 온 클로이 김은 어린 시절부터 최가온을 꾸준히 격려해 왔다. 이제 그는 자신이 영감을 준 10대 소녀에게 올림픽 타이틀을 넘겨줬다'고 소개했다.
대한민국은 2024년 파리 하계올림픽에서도 '10대 명사수'들의 활약이 돋보였다. 당시 19세 오예진이 올림픽 챔피언으로 등극했다. 뒤이어 16세 반효진도 대한민국 하계 올림픽 역대 최연소 금메달을 따냈다. 대한민국 사격은 역대 최고 성적(금3, 은3)을 냈다.
밀라노-코르티나 동계올림픽에서 남다른 에너지를 쏟아내고 있는 '10대의 반란'은 무죄다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com