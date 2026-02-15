"한국 선수가 중국인이라니" 캐나다 공영방송, 올림픽서 '韓→中' 소개 논란…"있을 수 없는 일" 항의
|◇캐나다 공영방송 CBC의 동계올림픽 중계중 '한국 선수'를 '중국 선수'로 소개하는 장면
[스포츠조선 김성원 기자]캐나다 공영방송 CBC가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 선수를 계속해서 중국 선수로 소개해 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 15일 "캐나다 한인들이 제보를 해 줬다"며 "첨부한 영상을 살펴보니 쇼트트랙, 스피드 스케이팅 등 다양한 종목에 출전한 한국 선수들을 중국 선수로 계속 소개했다"고 밝혔다.
그리고 "한번은 실수라고 볼 수 있지만 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 있을 수 없는 일이다. 즉각 CBC 측에 항의 메일을 보냈다"고 전했다.
항의 메일에서는 '한번은 실수라고 넘어갈 수 있지만, 여자 쇼트트랙에 이어 남자 스피드 스케이팅까지 한국 선수를 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 큰 잘못'이라고 지적했다. 또 '이는 한국 선수단에 대한 예의가 아닐 뿐더러 캐나다 시청자들을 무시하는 행위다. 빨리 시정하고 공개적인 사과를 해야 한다'고 강조했다.
몇 달 전 캐나다 유명 스포츠 채널중 하나인 TSN의 공식 SNS 계정에 태권도 영상을 올리며 일본의 '닌자'로 소개해 큰 물의를 일으킨 바 있다.
서 교수는 "캐나다 방송에서의 지속적인 오류를 바로 잡을 수 있도록 현지 한인들의 꾸준한 모니터링과 적극적인 제보를 해 주길 바란다"고 당부했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
