"한국 선수가 중국인이라니" 캐나다 공영방송, 올림픽서 '韓→中' 소개 논란…"있을 수 없는 일" 항의

기사입력 2026-02-15 08:52


"한국 선수가 중국인이라니" 캐나다 공영방송, 올림픽서 '韓→中' 소개 …
◇캐나다 공영방송 CBC의 동계올림픽 중계중 '한국 선수'를 '중국 선수'로 소개하는 장면

"한국 선수가 중국인이라니" 캐나다 공영방송, 올림픽서 '韓→中' 소개 …
◇캐나다 공영방송 CBC의 동계올림픽 중계중 '한국 선수'를 '중국 선수'로 소개하는 장면

[스포츠조선 김성원 기자]캐나다 공영방송 CBC가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 선수를 계속해서 중국 선수로 소개해 논란이 되고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 15일 "캐나다 한인들이 제보를 해 줬다"며 "첨부한 영상을 살펴보니 쇼트트랙, 스피드 스케이팅 등 다양한 종목에 출전한 한국 선수들을 중국 선수로 계속 소개했다"고 밝혔다.

그리고 "한번은 실수라고 볼 수 있지만 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 있을 수 없는 일이다. 즉각 CBC 측에 항의 메일을 보냈다"고 전했다.

항의 메일에서는 '한번은 실수라고 넘어갈 수 있지만, 여자 쇼트트랙에 이어 남자 스피드 스케이팅까지 한국 선수를 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 큰 잘못'이라고 지적했다. 또 '이는 한국 선수단에 대한 예의가 아닐 뿐더러 캐나다 시청자들을 무시하는 행위다. 빨리 시정하고 공개적인 사과를 해야 한다'고 강조했다.

몇 달 전 캐나다 유명 스포츠 채널중 하나인 TSN의 공식 SNS 계정에 태권도 영상을 올리며 일본의 '닌자'로 소개해 큰 물의를 일으킨 바 있다.

서 교수는 "캐나다 방송에서의 지속적인 오류를 바로 잡을 수 있도록 현지 한인들의 꾸준한 모니터링과 적극적인 제보를 해 주길 바란다"고 당부했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영, '마약 논란' ♥정석원에 싸늘한 경고 "선 넘지마"

2.

최준희, 성형 부작용 의심에 울컥 "정신 빠진 애 마냥 수술하는 걸로 보여"

3.

'47세' 장동민, '실 리프팅' 후 퉁퉁 부은 얼굴 "입 안 벌어지고 코피까지"

4.

스텔라 출신 김가영, 결혼한다…"좋은 사람 만났다" 수줍은 고백

5.

'월세 천만원' 집 떠난 손담비, 9개월 딸 위해 '780만원 소파' 플렉스 "여기에서 놀자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다. 정말 죄송합니다" '매너 실종' 컬링, 英→한국, 캐나다→英, 스웨덴 'F***'욕설 난무 대충격, BBC 연일 사과 해프닝[밀라노 스토리]

2.

[밀라노 LIVE]'누가 반칙왕이래?' 황대헌, 남자 1500m서 값진 은메달!...쇼트트랙 2호 메달, 신동민은 4위

3.

[속보]'충격 탈락' 韓 떠나 中 귀화→'혼성계주 결승 제외' 린샤오쥔, 주종목 1500m 준준결선 '미끄덩'→어이없이 메달 도전 마감[밀라노 현장]

4.

'김연아 뛰어넘는 스타!' 日 난리 났다…韓 2008년생 최가온 향한 찬사 폭발 "한국 최초 금메달"

5.

"다저스, 우리 무시하지 마" '에이스' 잡은 NL 서부 '언더독의 반란' 꿈, SF부터 잡고 와

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다. 정말 죄송합니다" '매너 실종' 컬링, 英→한국, 캐나다→英, 스웨덴 'F***'욕설 난무 대충격, BBC 연일 사과 해프닝[밀라노 스토리]

2.

[밀라노 LIVE]'누가 반칙왕이래?' 황대헌, 남자 1500m서 값진 은메달!...쇼트트랙 2호 메달, 신동민은 4위

3.

[속보]'충격 탈락' 韓 떠나 中 귀화→'혼성계주 결승 제외' 린샤오쥔, 주종목 1500m 준준결선 '미끄덩'→어이없이 메달 도전 마감[밀라노 현장]

4.

'김연아 뛰어넘는 스타!' 日 난리 났다…韓 2008년생 최가온 향한 찬사 폭발 "한국 최초 금메달"

5.

"다저스, 우리 무시하지 마" '에이스' 잡은 NL 서부 '언더독의 반란' 꿈, SF부터 잡고 와

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.