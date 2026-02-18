"아깝다!" 잘나가던 '5G' 韓 여자 컬링, '세계랭킹 1위' 스위스에 5-7 아쉽게 패배 '4승3패 기록'

대한민국 컬링 여자대표팀은 17일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 스위스와의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 7차전에서 5대7로 패했다. 한국은 스웨덴(18일 오후 5시 5분)-캐나다(19일 오후 10시 5분)와 격돌한다.
한국은 앞서 미국(4대8 패)-이탈리아(7대2 승)-영국(9대3 승)-덴마크(3대6 패)-일본(7대5 승)-중국(10대9 승)을 상대로 4승2패를 기록했다. 미국, 스위스와 함께 공동 2위에 랭크돼 있었다. 4강 진출을 위해선 반드시 승리가 필요했다. 이번 대회 컬링은 10개팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 준결승을 치른 뒤 결승에서 메달 색을 가린다.
7차전 상대는 스위스였다. 한국이 콕 집어 경계한 강적이었다. 스위스는 세계랭킹 1위로 한국(3위)보다 높다. 대회 전 설예은은 "다 중요하지만 우리의 라이벌인 캐나다와 스위스를 예선에서 잡아야 플레이오프에서도 승리할 수 있을 것 같다. 몇 승을 하든 상관없고, 어떻게든 올라가서 금메달을 따는 명장면을 남기고 싶다"고 말했다.
투구하는 김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 17일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스위스의 경기에서 서드 김민지가 투구하고 있다. 2026.2.17 dwise@yna.co.kr (끝)
설예은과 김민지의 스위핑 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 17일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스위스의 경기에서 설예은과 김민지가 스위핑하고 있다. 2026.2.17 dwise@yna.co.kr (끝)
기쁨 나누는 여자 컬링 대표팀 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 17일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스위스의 경기에서 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.2.17 dwise@yna.co.kr (끝)
한국은 변화를 가지고 갔다. 설예지가 처음으로 경기에 나섰다. 대신 김수지가 벤치에서 경기를 지켜봤다. 1엔드, 한국이 후공의 이점을 앞세워 1점을 챙겼다. 스위스가 곧바로 반격했다. 후공 상황에서 3점을 쓸어 담았다. 한국은 차근차근 따라붙었다. 3엔드 후공 상황에서 1점, 4엔드 선공에서 1점을 스틸(선공인 팀이 득점)하며 3-3 동점을 만들었다. 5엔드는 그 누구도 득점하지 못했다. 다만, 스위스가 '블랭크 엔드'로 마치며 6엔드 후공권을 챙겼다.
스위스가 후공권을 가진 6엔드에서 1점을 챙겼다. 2번 스톤 위치가 애매했지만, 위치 체크 결과 한국이 우위를 점하며 1실점으로 막았다. 그러나 한국은 후공 상황이던 7엔드에도 상대에 1점을 허용하며 3-5로 밀렸다.
포기는 없었다. 한국은 후공 상황이던 8엔드에서 마지막에 완벽한 샷으로 1점을 얻었다. 스위스는 9엔드 후공 기회를 놓치지 않았다. 마지막 샷으로 한국의 스톤을 모두 걷어내며 2점을 챙겼다.
한국이 4-7로 밀린 채 시작한 10엔드. 치열한 두뇌 싸움이 벌어졌다. 한국은 트리플 아웃(스톤 3개 제거)을 성공하며 매섭게 추격했다. 그러나 스위스는 마지막 스톤으로 더블 아웃(스톤 2개 제거)을 완성하며 승리를 챙겼다. 한국이 5대7로 패했다.