"대역전 金→쇼트트랙 왕국 부활!" 日 극찬 터졌다…韓 3위→포기하지 않고 금메달 '눈물로 태극기 들었다'

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 쇼트트랙이 최고의 자리를 지켰다.
최민정-김길리(이상 성남시청)-노도희(화성시청)-심석희(서울시청)로 나선 대한민국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결선에서 4분4초014의 기록으로 가장 먼저 레이스를 마쳤다.
이탈리아(4분4초107), 캐나다(4분4초314)를 제치고 금메달을 목에 걸었다. 이로써 한국은 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 왕좌를 탈환했다. 준결선에 뛰었던 이소연(스포츠토토)도 함께 포디움에 올랐다.
아찔한 장면이 있었다. 한국은 16바퀴를 남기고 큰 위기를 겪었다. 앞서 달리던 네덜란드가 첫 번째 곡선주로에서 휘청이며 넘어졌다. 뒤따르던 최민정이 접촉하며 선두 그룹과 거리가 벌어졌다. 그러나 최민정은 중심을 잘 잡으며 넘어지지 않았다. 속도를 올려 다시 추격에 나섰다. 한국은 결승선 4바퀴를 남기고 역전 드라마를 썼다. 심석희가 '파워 푸시'로 최민정을 힘껏 밀어주면서 캐나다를 제치고 2위로 올라섰다. 최민정은 2위를 잘 지켰다. 마지막 주자 김길리가 결승선 2바퀴를 남기고 직선 주로에서 인코스를 파고들어 선두 이탈리아의 아리안나 폰타나를 제치고 맨 앞에 섰다. 김길리는 마지막까지 집중력을 발휘해 금빛 레이스를 장식했다.
경기 뒤 김길리는 "무조건 1등을 해야겠다는 생각으로 달렸다. 역전할 수 있는 길이 딱 보였다. 넘어지지 않으려고 네 발로 뛴 것처럼 양손으로 빙판을 다 짚으며 달렸다. 막판까지 자리를 지키려고 노력했다. (최)민정 언니에게 바통을 이어받자마자 '내가 해결할 수 있겠다'라는 생각이 들었다. 폰타나가 대단한 선수지만 그래도 길이 보였다"고 말했다.
일본의 더앤서는 '한국이 3위로 떨어졌지만, 대역전으로 금메달을 차지했다. 왕국 부활에 열광했다. 눈물로 태극기를 들어올렸다. 한국은 한때 3위로 이탈리아-캐나다와 큰 격차를 보였다. 이탈리아와 캐나다의 경쟁이 될 것 같았다. 한국은 포기하지 않았다. 4바퀴 남기고 2위로 올라섰고, 마지막 2바퀴에서 김길리고 선두에 섰다. 그대로 앞서 나가 승리했다. 2위 이탈리아와의 차이는 겨우 0.13초였다. 올림픽 공식 사이트에서도 드라마 같은 결승, 마지막 2바퀴를 화려하게 달렸다며 파란만장한 결선을 전했다'고 보도했다.