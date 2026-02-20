"최다득표 1위, 리더십X진정성 보여준 결과" 이재명 대통령, 원윤종 신임 IOC선수위원 당선자에게 축전[속보]

최종수정 2026-02-20 00:08

"최다득표 1위, 리더십X진정성 보여준 결과" 이재명 대통령, 원윤종 신…

[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 19일 밀라노-코르티나 동계올림픽 현장에서 또 하나의 짜릿한 낭보를 전한 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 신임 선수위원 당선인에게 축전을 보냈다. 원윤종 당선자는 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 선수촌 단장회의홀(CDM)에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과, 전체 4786표(2393명) 총 1176표를 획득하며 득표율 1위에 올랐다. 당선 기준에 2위 내에 이름을 올리며 IOC 선수위원으로 선출됐다. 원윤종 당선인은 22일 IOC 총회에서 IOC 선수위원 후보로 제청돼 승인시 IOC선수위원 자격을 갖게 된다. 22일 오후 8시 밀라노-코르티나 동계올림픽 폐회식에서 신임 IOC선수위원으로 공식 소개된 후, 이튿날인 23일부터 공식 임기를 시작하게 된다.

이번 올림픽의 시작을 김재열 국제빙상연맹(ISU) 회장의 IOC 집행위원 당선으로 올림픽의 마무리를 '봅슬레이 레전드' 원윤종 후보의 IOC선수위원 당선으로 장식하게 됐다. 대한민국 스포츠 외교사의 쾌거다.

이재명 대통령은 늦은 밤 원 위원의 당선 소식이 전해진 직후 SNS를 통해 "
대한민국 봅슬레이의 전설 원윤종 선수가 IOC 선수위원으로 선출됐다. 태권도 금메달리스트 문대성 선수, 탁구 금메달리스트 유승민 선수에 이어 대한민국의 세 번째 IOC 선수위원"이라고 소상히 소개했다.

"2018 평창동계올림픽 4인승 봅슬레이 은메달을 획득한 원윤종 선수는 아시아 최초의 봅슬레이 올림픽 메달이라는 새 역사를 쓰며, 불모지와도 같았던 한국 봅슬레이를 세계 정상권으로 이끌었다.
이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원동계청소년올림픽 선수위원장 등을 맡아 선수들의 권익 보호와 공정한 스포츠 환경 조성을 위해 꾸준히 목소리를 내왔다. 11명의 후보 중 단 2명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제 무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과"라고 치하했다. "원윤종 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고, 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것"이라면서 "풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대한다"고 밝혔다. "정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며, 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠다"고 지지와 응원의 뜻을 분명히 했다. 아래는 이재명 대통령이 원윤종 IOC선수위원 당선인에게 보낸 축전 전문이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

<역대 세 번째 한국인 IOC 선수위원 선출을 환영합니다>

대한민국 봅슬레이의 전설 원윤종 선수가 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원으로 선출됐습니다. 태권도 금메달리스트 문대성 선수, 탁구 금메달리스트 유승민 선수에 이어 대한민국의 세 번째 IOC 선수위원입니다.

2018 평창 동계올림픽 4인승 봅슬레이 은메달을 획득한 원윤종 선수는 아시아 최초의 봅슬레이 올림픽 메달이라는 새 역사를 쓰며, 불모지와도 같았던 한국 봅슬레이를 세계 정상권으로 이끌었습니다.

이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원 동계청소년올림픽 선수위원장 등을 맡아 선수들의 권익 보호와 공정한 스포츠 환경 조성을 위해 꾸준히 목소리를 내왔습니다.


열한 명의 후보 가운데 단 두 명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제 무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과라고 생각합니다.

이제 원윤종 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고, 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것입니다. 풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대합니다.

정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며, 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠습니다. 진심으로 축하합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신동엽, '서울대 합격' 딸 자랑 "평생 할 효도를 다 해"

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

'막장 대모' 피비 임성한, 이번엔 메디컬 스릴러다..'닥터신' 3월 14일 첫 방송

5.

이성호, '어금니 아빠' 사형선고 이유 "판사들 손에 피 안묻히고 싶어해, 용기내 판결"(옥문아)

스포츠 많이본뉴스
1.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

2.

'동계 종목 사상 최초!' 원윤종, 한국인 세 번째로 IOC 선수위원 당선[밀라노 현장]

3.

"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

4.

또 리비뇨 폭설입니다...이승훈-문희성 출전, 프리스타일 스키 하프파이프, 기상 문제로 20일로 연기[밀라노 현장]

5.

"공격수 코뼈 부러뜨린" 바로 그 수비수, 오현규 향한 비신사적 발차기로 도마 위, 튀르키예 리그 신고식인가

스포츠 많이본뉴스
1.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

2.

'동계 종목 사상 최초!' 원윤종, 한국인 세 번째로 IOC 선수위원 당선[밀라노 현장]

3.

"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

4.

또 리비뇨 폭설입니다...이승훈-문희성 출전, 프리스타일 스키 하프파이프, 기상 문제로 20일로 연기[밀라노 현장]

5.

"공격수 코뼈 부러뜨린" 바로 그 수비수, 오현규 향한 비신사적 발차기로 도마 위, 튀르키예 리그 신고식인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.