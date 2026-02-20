"최다득표 1위, 리더십X진정성 보여준 결과" 이재명 대통령, 원윤종 신임 IOC선수위원 당선자에게 축전[속보]

|
[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 19일 밀라노-코르티나 동계올림픽 현장에서 또 하나의 짜릿한 낭보를 전한 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 신임 선수위원 당선인에게 축전을 보냈다. 원윤종 당선자는 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 선수촌 단장회의홀(CDM)에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과, 전체 4786표(2393명) 총 1176표를 획득하며 득표율 1위에 올랐다. 당선 기준에 2위 내에 이름을 올리며 IOC 선수위원으로 선출됐다. 원윤종 당선인은 22일 IOC 총회에서 IOC 선수위원 후보로 제청돼 승인시 IOC선수위원 자격을 갖게 된다. 22일 오후 8시 밀라노-코르티나 동계올림픽 폐회식에서 신임 IOC선수위원으로 공식 소개된 후, 이튿날인 23일부터 공식 임기를 시작하게 된다.
"2018 평창동계올림픽 4인승 봅슬레이 은메달을 획득한 원윤종 선수는 아시아 최초의 봅슬레이 올림픽 메달이라는 새 역사를 쓰며, 불모지와도 같았던 한국 봅슬레이를 세계 정상권으로 이끌었다. 이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원동계청소년올림픽 선수위원장 등을 맡아 선수들의 권익 보호와 공정한 스포츠 환경 조성을 위해 꾸준히 목소리를 내왔다. 11명의 후보 중 단 2명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제 무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과"라고 치하했다. "원윤종 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고, 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것"이라면서 "풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대한다"고 밝혔다. "정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며, 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠다"고 지지와 응원의 뜻을 분명히 했다. 아래는 이재명 대통령이 원윤종 IOC선수위원 당선인에게 보낸 축전 전문이다.
<역대 세 번째 한국인 IOC 선수위원 선출을 환영합니다>
2018 평창 동계올림픽 4인승 봅슬레이 은메달을 획득한 원윤종 선수는 아시아 최초의 봅슬레이 올림픽 메달이라는 새 역사를 쓰며, 불모지와도 같았던 한국 봅슬레이를 세계 정상권으로 이끌었습니다.
이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원 동계청소년올림픽 선수위원장 등을 맡아 선수들의 권익 보호와 공정한 스포츠 환경 조성을 위해 꾸준히 목소리를 내왔습니다.
열한 명의 후보 가운데 단 두 명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제 무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과라고 생각합니다.
이제 원윤종 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고, 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것입니다. 풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대합니다.
정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며, 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠습니다. 진심으로 축하합니다.