"소름 돋았다" 2관왕 꿈꾸는 김길리, '우상' 최민정과 "선의의 경쟁 하고파"[밀라노 현장]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]이제 2관왕을 꿈꾼다. 김길리(성남시청)는 마지막 하나의 종목에서 우상과 메달을 두고 뜨거운 선의의 경쟁을 예고했다.
김길리는 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주 결선에서 마지막 주자로 출전해 짜릿한 역전 레이스를 장식하며 금메달을 목에 걸었다. 지난해 2월 하얼빈아시안게임에서의 아쉬움을 지워냈다. 김길리는 "단체전은 아시안게임 끝나고도 미안한 마음이 컸다. 혼성계주에서도 넘어지게 돼서 속상했다. 언니들이 많이 믿어줘서 내가 더 용기내서 과감하게 스케이트를 탈 수 있었다"고 했다. 팀의 재간둥이로서 분위기도 환기하는 김길리다. 김길리는 "내가 중심이 된 것은 아니다. 언니들이 내가 장난치면 잘 받아준다. 막내로서 분위기 메이커 역할을 하려고 했다. 귀엽게 긴장도 풀어주려고 했다"고 밝혔다.
2관왕을 바라보고 있다. 김길리는 19일 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 공식 훈련을 마친 후 두 번째 오륜기 금목걸이를 보여줬다. 지난해 부모님께 선물받았던 목걸이를 잃어버린 후 한국에서 같은 목걸이를 다시 맞췄다. 이번 대회 개막을 앞둔 훈련에서 김길리는 " 금메달을 두 개 따려나 보다"고 했다. 첫 번째 금메달은 여자 계주에서 목에 걸었다. 두 번째 도전은 여자 1500m다. 올 시즌 여자 1500m에서 최민정 코트니 사로와 함께 가장 강한 모습을 보였던 선수였다. 2관왕이면 한국 선수단 MVP까지 노려볼 수 있다.
김길리는 "단체전에 이어 개인전 메달도 노려보고 싶다"며 "소름이 돋는다. 그래도 내가 할 수 있는 최선을 다하고 싶은 마음이 제일 크다"고 했다. 1500m, 가장 강력한 경쟁 상대는 바로 '우상' 최민정(성남시청)이다. 최민정은 2018년과 2022년 1500m 최고의 자리를 차지했다. 이번 대회 3연패를 노린다. 대회 세 번째 메달을 노리는 김길리와 3연패에 도전하는 최민정은 결선에서 격돌할 가능성도 적지 않다. 김길리는 "원래도 계속 경쟁해 왔다. 언니가 있음으로써 나도 배우는 것이 많고 성장도 많이 했다. 1500m에서 같이 결승전에 올라 멋진 선의의 경쟁을 하고 싶다"고 밝혔다.
계주 금메달 이후 마음도 한결 편해졌다. 김길리는 "단체전은 모두가 결과를 책임지는 느낌이다. 부담이 많이 됐다. 이제는 내 경기에만 집중하면 되기에 마음이 좀 더편하다"고 했다. 김길리는 21일 여자 1500m 준준결선부터 메달 색을 가리기 위한 레이스에 돌입한다.