"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 韓 여자 컬링 '5G' 눈물의 사과…4강 탈락 "메달도 따고 싶었다, 너무 죄송하다"

눈물과 웃음이 함께했던 5G의 올림픽 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 설예은과 김민지가 붉어진 눈시울로 서로를 위로하고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
설예은의 아쉬움 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 설예은이 눈물을 훔치고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
아쉬움에 눈물 훔치는 김수지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 김수지가 눈물을 훔치고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 김가을 기자]"이왕이면 메달도 따고 싶었다. 그러지 못해서 너무 죄송하다."
대한민국 여자 컬링 대표팀 '5G'가 결국 눈물을 쏟았다.
한국 여자 컬링 대표팀은 19일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 최종전에서 7대10으로 패했다. 한국은 2018년 이후 8년 만에 포디움 등극을 노렸다. 하지만 마지막 벽을 넘지 못하고 조별리그에서 도전을 마감했다. 4강에는 스웨덴, 스위스, 캐나다, 미국이 올랐다.
경기 뒤 선수들은 아쉬움의 눈물을 감추지 못했다. 경기 뒤 방송사 인터뷰에서도 내내 눈물을 쏟았다. 김수지는 "마지막 경기를 통해 진출할 기회가 있었다. 아직은 아쉬움이 많이 남는 눈물인 것 같다"며 힘겹게 입을 열었다.
벼랑 끝 대결이었다. 한국은 앞서 미국(4대8 패)-이탈리아(7대2 승)-영국(9대3 승)-덴마크(3대6 패)-일본(7대5 승)-중국(10대9 승)-스위스(5대7 패)-스웨덴(8대3 승)을 상대로 5승3패를 기록했다. 미국, 캐나다와 공동 3위에 랭크돼 있었다. 한국은 캐나다와의 최종전 결과에 따라 운명이 가려졌다. 이번 대회 컬링은 10개팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 준결승을 치른 뒤 결승에서 메달 색을 가린다. 최종전 결과 세 팀 이상이 동률일 경우에는 동률을 이룬 팀 사이의 승패를 따져 순위를 나눈다. 전적도 같다면 '드로우 샷 챌린지'로 우위를 가린다.
아쉽지만 다음에 또 만나요 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 선수들이 붉어진 눈시울로 관중에 인사하고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
잘 싸워준 5G (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 선수들이 붉어진 눈시울로 서로를 위로하고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
운명의 경기. 변수가 발생했다. 현지 폭설로 경기가 30분 지연된 것이다. 한국은 경기 초반 다소 주춤했다. 선공으로 시작한 1엔드에 1점을 내줬고, 2엔드에선 스틸(선공 팀이 득점)을 허용했다. 0-2로 끌려갔다. 3엔드 분위기를 바꿨다. 김민지가 마지막 스톤 '굿샷'으로 3점을 쓸어 담았다. 경기를 3-2로 뒤집었다. 캐나다는 쉽게 물러서지 않았다. 4엔드 2점을 보태 4-2, 리드를 되찾았다. 한국은 5엔드 후공 상황에서 1점을 챙기며 기어코 동점을 만들었다. 전반은 4-4로 막을 내렸다.
문제는 6엔드였다. 캐나다가 7번째 샷에서 한국의 스톤을 모두 밀어냈다. 한국의 마지막 샷은 캐나다에 큰 영향을 주지 못했다. 캐나다가 무려 4점을 쌓아올리며 8-4로 달아났다. 한국은 이후 야금야금 추격했지만, 끝내 경기를 뒤집지 못했다.
캐나다 샷 지켜보는 김은지와 김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 김은지와 김민지가 캐나다의 샷을 지켜보고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
위로 주고받는 여자 컬링 대표팀 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 선수들이 서로 위로하고 있다. 2026.2.20 dwise@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김은지는 "들어가기 전에 하고 싶은 것 다 하고 오자, 아무말 대잔치라도 하고 오자고 얘기했다. 솔직히 경기 결과는 좋지 않지만, 경기 내용은 전혀 나쁘지 않았다고 생각한다. 정말 잘 해줬는데, 우리에게 6엔드가 좀 아쉬운 것 같다. 다들 잘 해줬다. 동생들에게 고맙다고 말하고 싶다"며 "그래도 마지막 경기가 가장 기억에 남지 않나 생각한다"고 말했다. 그는 2014년 소치 대회 이후 12년 만에 올림픽 무대를 다시 밟았다. 하지만 공교롭게도 12년 전에도, 이번에도 캐나다와 최종전에서 만나 연달아 고개를 숙였다. 김은지는 "아쉬움이 많이 남는 것 같다"며 울먹였다.
선수들은 쉽게 눈물을 그치지 못했다. 팀의 '분위기 메이커' 설예은도 '엉엉' 눈물을 쏟았다. 설예은은 "지금까지 올림픽 준비하느라 많이 고생했다. 심적으로도 많이 힘들었을텐데, 티 안 내고 웃어주고 잘해줘서 고맙다고 말하고 싶다. 우리 팀 정말 사랑해"라며 동료들을 껴안았다.
김수지는 "우리팀이 정말 멋있다고 느꼈다. 여기 소속돼 있음을. 한 명, 한 명 정말 다 큰 무대인데 그래도 나의 모습을 보여준 것 같아서 많이 배우고 느낀 올림픽인 것 같다"며 "올림픽 때 관심을 많이 받을 수 있는 종목이라서 준결승 꼭 진출해서 한 경기라도 더 보여드리고 싶었다. 이왕이면 메달도 따고 싶었다. 그러지 못해서 너무 죄송하다. 우리 보면서 열심히 운동하고 있을 동생들에게도 미안하다. 그래도 컬링의 매력을 잘 보여드릴 수 있었던 것 같다. 우리 컬링, 앞으로 지나가다 보인다하면 관심 있게 봐주시면 좋겠다"며 올림픽 여정을 마감했다.