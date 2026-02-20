"많이 아쉽고, 너무 죄송합니다" 한끗 모자란 5위, 대통곡! '미소천사' 5G…韓 여자 컬링, 4강 문턱서 좌절→8년 만의 메달 실패

눈시울 붉히는 설예은-김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 설예은과 김민지가 눈시울을 붉히고 있다. 2026.2.20
위로 주고받는 여자 컬링 대표팀 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 대표팀 선수들이 서로 위로하고 있다. 2026.2.20
[스포츠조선 김성원 기자]대한민국 여자 컬링의 마지막 문턱을 넘지 못했다.
스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 구성된 여자 컬링 대표팀은 20일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 끝난 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 최종전에서 캐나다에 7대10으로 패했다. 한국은 8년 만의 포디움 입성을 노렸다. 하지만 '한끗' 모자랐다. 준결승 진출에 실패했다. 4강 플레이오프(PO)에는 스웨덴(7승2패), 미국, 스위스, 캐나다(이상 6승3패)가 올랐다. 5승4패의 한국은 5위를 기록했다.
여자 컬링은 10개팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 4개팀이 4강 PO에 오른다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 준결승을 치른 뒤 메달 색을 가린다.
최종전 결과 세 팀 이상이 동률일 경우에는 동률을 이룬 팀 사이의 승패를 따져 순위를 나눈다. 전적도 같다면 '드로우 샷 챌린지'로 우위를 가린다.
한국은 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했지만 이탈리아와 영국을 각각 7대2, 9대3으로 물리쳤다. 하지만 우세가 점쳐졌던 4차전에선 덴마크에 3대6으로 덜미를 잡혔다.
투구하는 김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 김민지가 투구하고 있다. 2026.2.19
투구하는 김은지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 김은지가 투구하고 있다. 2026.2.20
분수령이었던 한-일전(7대5 승)에서 반전에 성공했고, 중국(10대9 승)까지 낚았다. 이어 '세계 1위' 스위스(5대7 패)의 벽은 넘지 못했지만 18일 스웨덴에는 8대3으로 낙승했다. 캐나다를 꺾으면 준결승에 진출할 수 있었지만 환희는 없었다.
영국도 5승4패지만 상대전적에선 한국이 앞섰다. 상대전적에 따라 2~4위는 미국, 스위스, 캐나다가 차지했다. 4승5패의 덴마크가 7위, 나란히 2승7패인 일본, 이탈리아, 중국은 '드로우 샷 챌린지'로 8~10위에 자리했다.
캐나다전은 현지 폭설로 경기가 30분 지연됐다. 6엔드에서 희비가 엇갈렸다. 전반은 4-4로 끝났지만 캐나다가 무려 4점을 거머쥐며 대세를 갈랐다.
한국은 2018년 평창 대회에서 '팀킴'이 은메달을 목에 걸었다. 세계랭킹 3위인 '5G'는 내심 한국 컬링 사상 첫 금메달도 노렸다. 그러나 현실은 야속했다.
선전한 선수들은 경기 후 눈물을 쏟았다. 김수지는 캐나다전 후 중계방송사와의 믹스트존 인터뷰에서 "마지막 경기에서 (준결승에) 진출할 기회가 충분히 있었는데 아쉬움이 많이 남는 눈물인 것 같다"고 설명했다.
투구하는 김은지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 스킵 김은지가 투구하고 있다. 2026.2.19
김은지는 "들어가기 전에 하고 싶은 것 다하고 오자. '아무말 대잔치'라도 다하고 오자고 얘기했다. 결과는 안 좋긴 하지만 경기 내용은 전혀 나쁘지 않았다고 생각한다. 정말 잘해줬는데 6엔드가 너무 아쉬운 엔드가 된 것 같다. 다들 잘해줬고, 동생들에게 고맙다고 얘기하고 싶다"고 울먹였다. 그리고 "아쉬움이 너무 남고, 그냥 아쉬움이 많이 남는다"고 했다.
'분위기메이커' 설예은은 눈물을 펑펑 쏟으며 좀처럼 말문을 열지 못했다. 그는 "다들 심적으로 많이 힘들었을텐데 티 안내고, 웃어주고, 잘해줘서 고맙다는 말을 전하고 싶다. 우리 팀 너무 사랑한다"며 통곡했다.
김수지는 "우리 종목이 올림픽 때 관심을 많이 받을 수 있는 종목이라 준결승에 꼭 진출해서 한 경기라도 더 보여주고 싶었다. 이왕이면 메달을 따고 싶었다. 그러지 못해 너무 죄송하다. 그래도 컬링의 매력을 잘 보여줄 수 있었던 것 같다. 계속 관심을 가져줬으면 좋겠다"고 덧붙였다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com