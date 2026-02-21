[밀라노 현장]미쳤다! '황대헌의 미친 스퍼트' 남자 쇼트트랙, 5000m 계주 은메달 획득!...대회 5번째 메달

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 남자 쇼트트랙 선수들이 은메달을 따냈다.
황대헌 이정민 임종언 이준서로 구성된 남자 대표팀은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결선에서 2위로 피니시 라인을 통과했다. 기록은 6분52초239 . 한국은 2006년 토리노 대회 이후 20년만에 남자 계주 금메달을 노렸지만, 값진 은메달을 목에 걸었다. 2022년 베이징 대회에 이어 두 대회 연속 은메달이었다.
'에이스' 황대헌은 1500m 은메달에 이어 계주까지 이번 대회 2개의 메달을 목에 걸었다. 임종언도 1000m 동메달에 이어 2관왕에 성공했다.
한국은 준결선부터 최고의 기량을 과시했다. 2조에 포함된 한국은 네덜란드, 일본, 벨기에와 경쟁했다. 한국은 세 번째로 달리면서 상황을 봤다. 한국은 24바퀴가 남았을 때부터 치고 올라왔다. 21바퀴 남았을 때 이준서가 선두로 올라왔다. 네덜란드와의 선두 경쟁이 치열했다. 네덜란드가 1위를 잡아가는 가운데, 한국은 7바퀴 남았을 때 1위로 다시 올라왔다. 2위권과 크게 격차를 벌리면서 1위로 들어왔다. 우승 후보인 네덜란드를 넘어 1위로 통과했다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승전.
결선 상대는 네덜란드, 캐나다, 이탈리아였다. 이준서가 1번 주자로 나서 가장 먼저 스타트를 끊었다. 한국은 세번째에 자리잡았다. 2번은 황태헌, 3번은 이정민, 4번은 임종언이었다. 캐나다, 네덜란드, 한국, 이탈리아 순으로 레이스를 이어갔다. 36바퀴를 앞두고 이탈리아가 올라왔다. 한국은 맨 뒤에서 상황을 관망했다. 30바퀴를 앞두고 조조금씩 속도를 올렸다. 이탈리아, 네덜란드, 캐나다, 한국 순서였다. 25바퀴를 앞두고 이정민이 3위로 올라섰다. 캐나다가 삐끗하며 조금 처졌다. 18바퀴에서 이정민이 2위까지 올라갔다. 이정민이 12바퀴를 앞두고 선두까지 올라섰다. 선두인 한국이 계속 치고 나섰다. 격차를 벌렸다. 황대헌이 네덜란드에게 선두를 내줬다. 이정민이 엄청난 속도로 추격했다. 3위로 내려갔고, 황대헌이 마지막 주자로 나섰다. 이탈리아를 막판에 제치며 은메달을 획득했다.