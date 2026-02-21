[밀라노 현장]'3연패 보인다' 최민정, 완벽한 레이스로 결선 진출! 김길리도 결선행...넘어진 노도희는 아쉬운 실패, 2조 대이변

김길리와 최민정은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 준결선을 치렀다. 한국은 이 종목에서 단 한번도 메달을 놓치지 않았다. 특히 최민정은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다.
여자 계주 3000m에서 쇼트트랙 대회 첫 금메달을 합작한 이들은 기분 좋게 레이스에 나섰고, 좋은 컨디션을 과시했다.
김길리와 노도희는 준결선 1조에서 뛰었다. 김길리는 준준결선 1조로 나서 1위로 준결선에 올랐다. 시종 압도적인 레이스를 펼치며 여유있게 진출했다. 반면 노도희는 재경기까지 치르며 3위로 준결선 진출에 성공했다. 설상가상으로 마지막 조로 경기를 치러 체력적 부담이 상당했다.
벨기에의 한네 데스멧, 이탈리아의 아리아나 폰타나, 캐나다의 다내 블레이스, 킴 부탱, 중국의 추통 장과 한조에 속했다. 김길리와 노도희는 뒷자리를 지켰다. 10바퀴를 앞두고 김길리가 선두로 치고 나섰다. 노도희도 호시탐탐 기회를 엿봤다. 폰타나가 앞서 나갔다. 김길리가 2위를 지켰다. 김길리가 4바퀴를 앞두고 인코스를 파고들며 다시 선두로 나섰다. 2바퀴를 남기고 노도희가 넘어지는 변수가 생겼다. 마지막 바퀴, 폰타나와 장이 치열하게 2위 싸움을 하는 가운데, 김길리는 여유롭게 1위로 레이스를 마쳤다. 기록은 2분29초38. 고통스러워 하던 노도희는 일어나 끝내 레이스를 마무리했다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준결선. 레이스 도중 넘어진 노도희.
2조에서 대변수가 발생했다. 네덜란드의 잔드라 벨제부르, 캐나다의 코트니 사로 등이 모조리 탈락했다. 대신 중국의 징루 양, 홍콩의 칭 얀 람, 이탈리아의 엘리사 콘포르톨라가 결선에 올랐다.
'지존' 최민정은 준결선 3조에서 뛰었다. 최민정은 준준결선 3조에서 2위로 통과했다. 벨기에의 티네케 덴 둘크가 초반 질주하는 전략으로 1위에 올랐지만, 최민정은 자신의 페이스를 잃지 않았다.
최민정은 덴 돌크, 미국의 코린 스토더드, 일본의 하루나 나가모리, 헝가리의 마자 도라 소모디, 이탈리아의 아리아나 시겔, 헝가리의 다이아나 로라 베기와 함께 레이스를 치렀다.
최민정이 2번째로 레이스를 시작했다. 스토더드가 선두로 나섰다. 11바퀴까지 최민정은 네번째서 레이스를 관망했다. 최민정이 10바퀴를 앞두고 계속 아웃코스에서 속도를 높이며 선두로 올라섰다. 이어 스토더드가 다시 선두로 나섰다. 4바퀴를 앞두고 다시 안쪽을 파고들며 최민정이 맨 앞에 섰다. 최민정이 흐름을 지키며 계속 앞자리를 지켰다. 무난히 1위로 진출했다.