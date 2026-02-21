'새로운 여왕이 탄생했습니다' 김길리, 1500m 금메달! 계주 이어 2관왕+3개 메달 '기염'...'은메달' 최민정, 한국 올림픽 최다 메달 '쾌거'![밀라노 현장]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'람보르길리' 김길리(상남시청)가 2관왕에 성공했다.
김길리는 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 1위로 통과했다. 기록은 2분32초076. 한국은 이 종목에서 단 한번도 메달을 놓치지 않았다. 특히 최민정은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다.
김길리는 1500m 금메달을 획득하며, 1000m 동메달, 여자 계주 3000m 금메달까지, 이번 대회에서만 3번 시상대에 오르는 기염을 토했다. 앞선 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 획득했던 최민정은 통산 7번째 메달을 목에 걸며 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)을 넘어 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록을 세웠다.
김길리는 준준결선부터 최고의 컨디션을 보였다. 김길리는 준준결선 1조로 나서 1위로 준결선에 올랐다. 시종 압도적인 레이스를 펼치며 여유있게 진출했다. 준결선에서도 압도적이었다. 노도희, 벨기에의 한네 데스멧, 이탈리아의 아리아나 폰타나, 캐나다의 다내 블레이스, 킴 부탱, 중국의 추통 장과 한조에 속했다. 김길리와 노도희는 뒷자리를 지켰다. 10바퀴를 앞두고 김길리가 선두로 치고 나섰다. 노도희도 호시탐탐 기회를 엿봤다. 폰타나가 앞서 나갔다. 김길리가 2위를 지켰다. 김길리가 4바퀴를 앞두고 인코스를 파고들며 다시 선두로 나섰다. 2바퀴를 남기고 노도희가 넘어지는 변수가 생겼다. 마지막 바퀴, 폰타나와 장이 치열하게 2위 싸움을 하는 가운데, 김길리는 여유롭게 1위로 레이스를 마쳤다. 기록은 2분29초38.
그 사이 준결선 2조에서 대변수가 발생했다. 네덜란드의 잔드라 벨제부르, 캐나다의 코트니 사로 등이 모조리 탈락했다. 대신 중국의 징루 양, 홍콩의 칭 얀 람, 이탈리아의 엘리사 콘포르톨라가 결선에 올랐다.
대망의 결선. 김길리는 3연패에 도전하는 최민정을 비롯해 미국의 코린 스토더드, 이탈리아의 아리아나 시겔, 아리아나 폰타나, 중국의 진루 양, 홍콩의 칭 얀 람과 함께 레이스를 펼쳤다. 김길리가 세번째, 최민정이 네번째로 출발했다. 11바퀴를 앞두고 시게가 2위까지 올라섰다. 7바퀴 앞두고 최민정이 2위까지 올라섰다. 김길리도 5바퀴를 앞두고 인코스를 파고들며 3위까지 올랐다. 최민정이 선두로 올라섰고, 2바퀴를 앞두고 김길리가 치고 나섰다. 람보르길리라는 별명에 걸맞는 엄청난 속도였다. 김길리와 최민정이 1, 2위에 자리했고, 이 순위는 끝까지 이어졌다. 김길리가 금메달, 최민정이 은메달을 목에 걸었다.