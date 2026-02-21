"당신이 전설 중의 전설입니다" 'GOAT' 새 역사 쓴 최민정, 보석같은 눈물…김길리 '금빛 질주', 조연 역할로 길 열어줘
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 수상하는 김길리.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 김길리, 은메달 최민정. 결승선 통과 후 김길리 축하해주는 최민정.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 밀라노올림픽 마지막 경기를 은메달로 마친 최민정.
[스포츠조선 김성원 기자]쇼트트랙 사상 첫 3연패 달성, 그 꿈은 이루지 못했다. 하지만 최민정(28·성남시청)은 대한민국 스포츠 역사에서 전설 중의 전설로 우뚝섰다.
최민정은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 은메달을 목에 걸었다. 그는 올림픽 통산 7번째 메달을 목에 걸었다.
새 역사였다. '타이'를 지웠다. 진종오(사격) 김수녕(양궁) 이승훈(스피드스케이팅)과 함께 보유했던 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록 6개를 넘어섰다.
최민정은 올림픽 첫 출전 무대인 2018년 평창 대회에서 여자 1500m와 3000m 계주에서 2관완을 달성했다. 2022년 베이징 대회에선 1500m에서 왕좌를 지킨 가운데 3000m 계주와 1000m에서 은메달을 차지했다. 이번 대회에선 3000m 계주 금메달에 이어 1500m에서 은메달을 추가했다.
1500m에서 금메달을 차지했을 경우 전이경(4개)과 함께 공유하고 있던 한국 선수 동계올림픽 최다 금메달 타이기록도 새롭게 작성할 수 있었지만 그 '기회'를 다음으로 미뤘다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 레이스를 도중 최민정 앞지르는 김길리.
1500m 금메달 주인공은 대표팀과 소속팀의 '최애 후배'인 '람보르길리' 김길리(22·성남시청)였다. 김길리는 3000m 계주에 이어 2관왕을 달성했다. 1000m 동메달을 보태 이번 대회에서 무려 3개 메달을 수집했다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 시상식에서 은메달 수여 받은 최민정.
최민정이 1500m에서 대한민국 금, 은메달의 주춧돌을 놓았다. 그는 결선에서 5바퀴를 남겨두고 선두로 올라서며 레이스를 이끌었다. 2바퀴를 남기고 김길리가 치고 나섰다.
최민정은 김길리가 폭발적인 스피드로 질주하자 충돌을 피하기 위해 순간 멈칫했다. 길을 열어줬다. 끝이었다. 김길리가 가장 먼저 결승선을 통과했고, 무리하지 않고 그 자리를 사수한 최민정이 2위를 차지했다.
최민정은 3000m 계주에서 8년 만의 정상 탈환에 성공한 후 "이번 올림픽은 진짜 웃으면서 끝내고 싶다고 했다. 여자 계주 후에도 울지 않았다. 내일도 웃으면서 끝내고 싶다"고 했다.
그는 은메달 포디움에 오른 후 눈물을 훔쳤다. 전설 중의 전설, 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)'의 보석같은 눈물이었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
