'눈에 피 철철, 경기 중단' 한국 선수 앞에서 실명 위기..."저 괜찮습니다" 천만다행, 추가 확인 예정

[스포츠조선 김대식 기자]폴란드 쇼트트랙 선수인 카밀라 셀리에르가 다행히 수술을 잘 끝마친 모양이다.
카밀라가 다친 건 지난 21일(한국시각)이었다. 카밀라는 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 준준결승 6조에 포함됐다. 한국의 노도희도 같은 조였다.
1500m 준준결승 6조 경기에서 큰 사고가 벌어졌다. 1500m 경기는 선수들이 초반에는 서로 눈치를 보다가 후반부에 속도를 내서 경쟁하는 식으로 벌어진다. 준준결승 6조 경기도 마찬가지였다. 선수들이 속도를 내기 시작하는 6바퀴가 남은 시점, 큰 사고가 벌어졌다.
노도희가 5번째에서 아직 눈치를 보고 있을 때, 카밀라가 미국의 크리스틴 산토스-그리스월드, 이탈리아의 아리아나 폰타나와 충돌하면서 넘어졌다. 쇼트트랙 경기는 일반적으로 넘어진 선수가 나와도 경기를 진행하기 마련이지만 그 경기에서는 심판이 중단시켰다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
카밀라의 부상이 심각했기 때문이었다. 카밀라는 넘어지면서 스케이트 날에 눈 분위기가 베이고 말았다. 카밀라는 출혈이 발생했고, 극심한 통증을 호소했다. 곧바로 의료진들이 투입됐다. 부상이 심했는지 의료진은 관중들이 보지 못하도록 흰 천을 둘러서 카밀라의 부상 상태를 보지 못하도록 했다. 선수를 위한 목적도 있다. 오랜 시간 동안 치료를 받은 카밀라는 들것에 실려 경기장을 빠져 나갔다. 카밀라가 나간 뒤에도 트랙에 혈흔이 있어서 경기가 곧바로 시작될 수가 없었다.
카밀라는 곧바로 병원으로 실려가 조치를 받았다. 눈 근처에 스케이트 날이 닿았기 때문에 자칫하다가는 실명할 수도 있는 위험한 사고였다. 다행히 카밀라는 실명은 하지 않은 것으로 보인다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그녀는 개인 SNS를 통해 상처 부위를 제외한 얼굴 사진과 함께 "나는 언젠가 이 사진을 보며, 내가 생각했던 것보다 더 강한 사람이라는 사실을 떠올리게 될 거라는 걸 알고 있다. 응원의 말 한마디 모두 정말 감사하다. 제가 꽤 괜찮다는 걸 전하고 싶었다"라며 무사하다고 전했다.
영국 BBC에 따르면 폴란드 대표팀 대변인은 "카밀라는 어젯밤 수술을 받았고 상태는 양호하다. 오늘 추가 검사를 통해 눈에 손상이 있는지 확인할 예정"이라고 전했다. 카밀라가 크게 다치지 않았기에 다행인 수준이었다.
이번 올림픽은 빙질이 좋지 않아 선수들이 계속해서 넘어지면서 여러 충돌사고가 발생하는 일이 잦았다. 한국 선수들이 이런 조건에서도 여러 메달을 따낸 게 더욱 대단하게 느껴진다.