"부담은 낮추고, 재미는 높이고!" 스포츠토토, 소액 참여로 건전한 베팅 문화 이끈다
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합 중심의 프로토 승부식 게임을 통해 건전한 스포츠 베팅 문화를 확산시키고 있다고 22일 밝혔다.
프로토 승부식의 최대 매력은 참여의 문턱을 낮췄다는 점이다. 조합형 게임의 경우 최소 100원이라는 소액으로도 구매가 가능하다. 단 두 경기만 선택해도 게임에 참여할 수 있어 복잡한 분석 없이도 누구나 가볍게 승부를 예측하는 재미를 느낄 수 있다.
또한, 다수 경기를 조합하는 방식이 생소하거나 직관적인 게임을 선호하는 이용자들을 위해 마련된 '한경기구매' 유형도 큰 호응을 얻고 있다. 이 게임은 최소 1000원부터 참여할 수 있다. 스포츠토토를 처음 접하는 이용자들도 부담 없이 즐길 수 있다.
프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버 외에도 'SUM' 유형으로도 게임을 즐길 수 있다. 이 게임 방식은 각 대상 경기에서 양 팀의 최종 점수 합이 홀수인지 짝수인지를 맞히는 방식이다. 규칙이 단순해 접근성이 높고 관전의 재미를 더할 수 있다는 점이 특징이다.
이처럼 프로토 승부식은 소액 참여 기반의 다양한 선택지를 통해 과도한 구매를 지양하는 건전한 참여 문화를 유도하고 있다. 특히 '한경기구매'와 'SUM' 유형은 초심자들에게 적합한 방식으로, 베팅의 부담을 줄이면서도 스포츠에 더욱 집중할 수 있는 환경을 제공하고 있다.
한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버, SUM 등 이용자의 분석 성향에 맞춰 전략적으로 선택할 수 있는 폭이 매우 넓다. 특히 최종 결과를 빠르게 확인할 수 있는 '한경기구매' 유형은 스포츠토토 초심자들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다"고 했다.
