'목표 金 3개 달성' 한국, 기수 최민정-황대헌 앞세워 폐회식 입장...성화 소화 "4년 후 알프스에서 만나요"[밀라노 현장]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)이 기수로 나선 대한민국 선수단은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 폐회식에 입장하며 겨울 스포츠 최대 이벤트 여정에 마침표를 찍었다.
한국 선수단은 23일(한국 시간) 이탈리아 베로나의 베로나 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 폐회식에 참석해 대회를 마무리했다.
최민정과 황대헌이 기수를 맡았다. 최민정은 이번 대회에서 쇼트트랙 여자 3000m 계주 금메달과 1500m 은메달을 목에 걸었다. 역대 한국 선수를 통틀어 동·하계 올림픽 최다 메달 신기록을 세웠다. 1500m 금메달 불발로 쇼트트랙 사상 최초 올림픽 단일 종목 3연패는 실패했으나, 2018 평창, 2022 베이징에 이어 이번 2026년 밀라노-코르티나 대회까지 통산 7개의 메달을 수확했다. 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅·이상 6개)을 제치고 최다 메달 주인공으로 우뚝 섰다. 황대헌은 이번 대회에서 1500m, 5000m 계주 등 은메달만 2개를 수확, 개인 통산 5개(금1, 은4)의 메달을 기록했다. 이로써 황대헌은 이호석(금1, 은4)과 함께 한국 남자 쇼트트랙 최다 메달 타이기록을 썼다.
한국 선수단은 기수에 뒤이어 등장한 선수들도 작은 태극기를 흔들며 동계올림픽의 마지막 장을 한껏 즐겼다. 개회식과 마찬가지로 한국은 22번째 순서에 이름을 올렸고, 경기장을 돈 뒤 자리에 앉아 폐회식을 즐겼다. 한국은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개를 획득했다. 2개 이상의 금메달이 절실했던 쇼트트랙에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 따내 목표를 충족시켰다. 빙상 외 종목에서의 메달도 노렸다. 설상에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개로 기대 이상의 성과를 냈다.
폐회식 현장의 올림픽기가 내려가며, 2030년 프랑스 알프스 동계올림픽으로 향하는 새로운 여정이 선포됐다. 베로나 폐회식장 조명이 모두 꺼지며 400㎞ 거리를 둔 밀라노와 코르티나담페초를 빛냈던 성화도 자신의 몫을 다한 채 불꽃을 꺼트렸다.