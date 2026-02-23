[공식발표]원윤종 IOC선수위원 공식 승인→8년 임기 시작, IOC위원 106명중 여성 46명(43%)X올림피언 출신 42명(39%)

기사입력 2026-02-23 08:27


[공식발표]원윤종 IOC선수위원 공식 승인→8년 임기 시작, IOC위원 …
왼쪽부터 신임 IOC선수위원 요하나 탈레헤름과 커스티 코번트리 IOC위원장, 원윤종 신임 IOC선수위원. 사진 출처=IOC

[스포츠조선 전영지 기자]'봅슬레이 레전드' 원윤종 신임 IOC선수위원(40)이 IOC총회 승인을 거쳐 23일부터 8년간의 공식 임기를 시작했다.

IOC는 23일(한국시각) 홈페이지를 통해 "2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전한 동료 선수들의 투표로 선출된 원윤종(한국, 봅슬레이)과 요하나 탈리헤름(에스토니아, 바이애슬론)이 IOC 집행위원회의 추천을 받아 IOC 위원 후보로 상정됐고, 오늘 총회에서 이들의 당선이 최종 확정됐다. 신임 위원들은 위원직 수락을 공식화하는 상징적인 절차인 선서식을 가졌다"고 공식발표했다.

2018년 평창 동계올림픽 봅슬레이 4인승 은메달리스트 출신의 원 위원은 지난 19일 IOC가 발표한 신규 선수위원 투표 결과, 전체 4786표, 유효투표 2393명 중 1176표, 최다득표로 당선됐다. 11명 중 2명을 뽑는 이번 선거에서 1위로 당선되며 8년 임기의 IOC 선수위원에 선출됐다. 문대성(태권도·전 국회의원), 유승민(탁구·대한체육회장)에 이은 한국 선수 역대 3번째, 동계종목 출신 첫 당선 쾌거다.

이날 총회에서는 또 선수위원 임기를 마친 엠마 테르호를 대신해 파우 가솔 사에스 신임 선수위원장을 집행위원으로 선출했다. 또다른 선수위원인 '중국 빙속 레전드' 장훙과 아스트리드 우렌홀트 야콥센 역시 선수위원 임기 종료에 따라 IOC 위원직을 마무리하게 됐다.

IOC는 '밀라노-코르티나 동계올림픽 종료 시점의 IOC위원 구성은 여성 46명, 남성 60명 등 총 106명으로 여성 위원의 비중이 전체의 43.4%를 차지하게 됐다'고 밝혔다. 'IOC 위원 중 올림피언 출신은 총 42명(여성 23명, 남성 19명)으로, 이는 선수 중심의 대표성을 강화하려는 IOC의 확고하고 지속적인 의지를 보여주는 것'이라고 덧붙였다.

한편 이번 총회에선 지난해 12월 집행위원회의 권고에 따라 장기 재임 위원 2인의 명예 위원 전환도 승인했다. 시예드 샤히드 알리(파키스탄, 개인 자격, 1996년 선출)와 로빈 E. 미첼 박사(피지, 개인 자격, 1994년 선출) 등 2명은 2027년 1월 1일부로 명예위원 지위로 전환된다. 커스티 코번트리 신임 IOC위원장 체제에서 첫 올림픽인 밀라노-코르티나 동계올림픽을 잘 마무리한 IOC는 올해 6월 24~25일 양일간 스위스 로잔에서 임시 IOC 총회를 개최할 예정이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.