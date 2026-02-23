"'갓'해인,패션도 월클 공인!" 이해인 '보그 이탈리아' 선정 올림픽 TOP5 룩 당당 2위![공식발표]

22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 피겨 갈라쇼가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 피겨 갈라쇼가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
[스포츠조선 전영지 기가]'대한민국 피겨스타' 이해인이 세계적인 패션 매체 '보그 이탈리아(Vogue Italia)'가 선정한 '올림픽 톱5 룩(TOP5 Looks)'에서 2위에 이름을 올렸다.
보그 이탈리아는 23일(한국시각) 밀라노-코르티나 동계올림픽이라는 세계적 무대에서 인상적인 '룩(look)'을 선보인 선수들을 집중조명, 최고의 패셔니스타 5명을 선정했다
경기 성적과는 별개로, 무대 위에서 보여준 의상, 프로그램 컨셉트의 조화, 비주얼 완성도, 선수 고유의 분위기와 표현력이 평가 지표로 이해인은 이번 대회 커리어 하이를 달성한 피겨 쇼트-프리 무대에서 강렬한 이미지로 글로벌 패션 미디어의 선택을 받았다. "섬세한 디테일이 돋보이는 경기 의상, 음악과 어우러지는 실루엣, 카메라를 사로잡는 표정과 태도로 단순한 경기복을 넘어 하나의 완성된 무대로 평가됐다"고 밝혔다
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 여자 피겨 프리스케이팅 경기. 연기를 마치고 환호하는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.20/
이해인은 이번 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글에서 톱10(8위)에 이름을 올리며 첫 올림픽 무대를 성공적으로 마무리했다. 안정적인 기술 수행과 집중력 있는 연기로 월드클래스의 경쟁력을 입증했다.
대회 직후 초청받은 갈라쇼에서도 이해인은 또 한번 세계적 이슈의 중심에 섰다. 전세계가 열광한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)' OST를 재해석한 'Your Idol' 'What it sound like' 무대는 현지 관중의 뜨거운 호응을 얻었고, 사자보이즈를 연상시키는 갓과 '헌트릭스' 루미를 오가는 아찔한 의상, 영상과 사진이 소셜미디어를 통해 전세계에 급속도로 확산됐다. K-Pop 걸그룹이라고 해도 손색 없는 무대 장악력과 클래식, 대중문화 모든 장르를 완벽하고 세련되게 소화하는 해석 능력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.
22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 피겨 갈라쇼가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 피겨 갈라쇼가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
이해인의 소속사 DJ매니지먼트는 "이번 보그 이탈리아의 '올림픽 톱5 룩' 2위 선정은 단순한 패션 순위를 넘어, 이해인이 지닌 확장성을 보여주는 상징적인 사례"라면서 "경기력으로 쌓아온 신뢰를 기반으로, 무대 위에서 자신만의 색깔과 이미지를 구축하며 대중적 파급력까지 확보했다는 점에서 의미가 깊다"고 평가했다. 이어 "이해인은 이번 올림픽을 통해 실력, 표현력, 대중적 영향력을 동시에 입증했다. 국제 무대에서 통하는 이미지 경쟁력과 콘텐츠 파급력을 갖춘 만큼, '선수 이해인'을 넘어 하나의 브랜드로 성장할 가능성을 확인했다"고 의미를 부여했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com