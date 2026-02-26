"한국 좋아!" 밀라노 코리아하우스 역대급 대박! 총3만2656명 찾았다...K-팝 댄스, K-뷰티 클래스 폭발적 인기, '케데헌' 뮷즈 솔드아웃 열풍[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)와 대한체육회가 밀라노-코르티나 동계올림픽 기간 운영한 코리아하우스가 '대박' 났다.
문체부와 대한체육회는 26일 "2월 5~22일 이탈리아 밀라노 현지에서 운영한 코리아하우스가 역대 동계올림픽 코리아하우스 가운데 최다 관람객을 기록했다"고 밝혔다.
밀라노 시내 '빌라 네키 캄필리오'에 오픈한 코리아하우스에는 18일간 총 3만2656명, 일일 평균 약 1800명이 방문했다. 특히 개관 7일 만에 전 기간 일일 1700명 규모의 온라인 사전 예약이 모두 마감되는 폭발적 인기에 일일 예약 가능 인원을 2000명까지 늘렸다. 방문객의 4분의 3이 이탈리아 현지인이었으며, 만족도 설문 응답 언어도 이탈리아어와 영어가 95%로 외국인의 참여율이 절대적으로 높았다. 응답자의 약 90%는 코리아하우스에 만족한다고 답했다. 다양한 프로그램과 K-콘텐츠에 대한 호응이 뜨거웠다.
'코리아하우스'는 스포츠 외교 무대서도 의미 있는 성과를 거뒀다. 역대 코리아하우스 개관 행사 중 처음으로 스피로스 카프랄로스 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 등 IOC 위원 13명이 참석
했고 개관 이후에도 후안 안토니오 사마란치 주니어 IOC 부위원장, 국제경기연맹(IF)과 국가올림픽위원회(NOC) 관계자, 선수단 등 국제스포츠 분야 주요 인사들이 '코리아하우스'를 찾았다. IOC 집행위원으로 선출된 김재열 위원은 코리아하우스 개관식과 공식 행사에 참석해 대한민국 스포츠 외교를 뒷받침했고, 원윤종 IOC 선수위원은 당선 직후 코리아하우스를 무대로 기자회견을 진행했다.
코리아하우스는 대한민국 선수단 지원 거점으로 쇼트트랙, 컬링 등 총 4차례에 걸친 대한민국 선수단 단체 응원전을 펼쳤고, 스노보드 최가온·유승은, 쇼트트랙 국가대표팀의 메달 기자회견 및 해단식도 이곳에서 진행했다.
사진제공=문화체육관광부
사진제공=문화체육관광부
K-컬처에 대한 세계적인 관심이 코리아하우스 '온-오프라인 매진사례'로 이어졌다. 한국관광공사와 CJ가 협업해 한국인의 일상을 체험형으로 소개하는 'K-데일리케이션' 콘셉트의 한국관광 프로그램 중 K-팝 가수 메이크업, 헤어 연출과 퍼스널 컬러 상담으로 구성한 'K-뷰티' 체험에는 5일간 총 320명이 참여했다. 4일간 진행한 'K-팝' 커버댄스 체험행사에서는 '케이팝 데몬 헌터스'와 블랙핑크의 제니 등의 노래에 맞춰 총 600명이 안무를 배웠다. 이탈리아 현지 여행사와 미디어를 초청한 한국 관광 행사(B2B)를 통해 향후 방한 관광상품 개발과 판매로 이어지도록 했다.
국립박물관문화재단은 행사 기간 총 2507점의 '뮷즈' 상품을 판매해 약 6500만원의 매출을 올렸다. 특히 '케이팝 데몬 헌터스' 열풍으로 국내서도 솔드아웃 열풍인 '까치호랑이 배지'는 조기 품절됐다. 이 밖에도 '갓', '자개' 등 '케이팝 데몬 헌터스' 굿즈, 일월오봉도 파우치, 달항아리 열쇠고리, 반가사유상 굿즈 등이 인기를 끌었다.
'코리아하우스'의 1일 평균 매출은 약 361만 원으로, 2025년 11월부터 지난 2월까지 미국 스미소니언 박물관에서 열린 '이건희 특별전' 당시 '뮷즈'상품의 1일 평균 매출액인 약 120만원의 3배 수준에 달했다.
사진제공=문화체육관광부
최휘영 문체부 장관인 지난 7일 코리아하우스에서 직접 호떡, 어묵 등 K-푸드를 이탈리아 현지 관람객들에게 소개하며 나눠주고 있다. 사진제공=문화체육관광부
최휘영 문체부 장관이 지난 7일 직접 판매에 나서기도 했던 호떡, 어묵 등 한국식 길거리 음식도 인기였다. '오징어게임' '케이팝 데몬 헌터스'를 활용한 한국 전통문화 연계 체험행사도 인기였다. '오징어게임'의 딱지치기, 공기놀이 등 전통놀이 체험은 현지 관람객의 폭발적인 반응을 이끌어냈고, '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 전 세계적 관심을 받은 한복, 갓을 직접 착용하고 4컷 사진을 찍는 체험 역시 인기 높았다. 이탈리아 국영방송은 "'오징어게임'이 밀라노 빌라 네키 캄필리오에서 재현됐다"고 소개하기도 했다. 현지 인플루언서들의 방문, SNS 입소문에 힘입어 이탈리아 주요 언론도 '코리아하우스'의 열기를 잇달아 보도했다.
최휘영 장관은 "전세계인의 관심이 집중되는 올림픽 무대에서 코리아하우스를 통해 K-컬처, K-스포츠의 위상을 체감할 수 있었다"면서 "2028년 LA하계올림픽서도 이번 경험과 성과를 바탕으로 K-스포츠와 K-컬처의 매력이 한데 어우러지는 코리아하우스를 운영하겠다"는 의지를 밝혔다. 유승민 대한체육회장은 "코리아하우스가 올림픽 현장에서 대한민국 선수단을 지원하는 거점으로서 역할을 충실히 수행했다. 후원사 및 정부 산하 기관과의 협업을 통해 스포츠와 문화를 함께 알릴 수 있었던 의미 있는 시간이었다"고 평가했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com