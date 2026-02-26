"자립준비청년 예체능 인재 양성" 대한장애인체육회X정인욱학술장학재단X초록우산 의기투합 MOU[공식발표]

최종수정 2026-02-26 15:07

"자립준비청년 예체능 인재 양성" 대한장애인체육회X정인욱학술장학재단X초록…
2월 25일(수), 서울 광화문 이마빌딩에서 진행된 '예체능 인재양성 지원사업을 위한 업무협약식' 기념촬영(오른쪽부터 대한장애인체육회 전선주 선수촌장, 정인욱학술장학재단 유용재 사무국장, 초록우산 신정원 사회공헌협력본부장)(사진제공: 정인욱학술장학재단)

[스포츠조선 전영지 기자]대한장애인체육회와 정인욱학술장학재단, 초록우산이 예체능 인재양성 지원사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

대한장애인체육회는 25일 오후 3시 서울 광화문 이마빌딩에서 삼표그룹 장학재단인 '정인욱학술장학재단', '초록우산'과 '자립준비청년 예체능 인재양성 지원사업을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이날 협약식에는 전선주 대한장애인체육회 이천선수촌장, 유용재 정인욱학술장학재단 사무국장, 신정원 초록우산 사회공헌협력본부장 등이 참석했다. 예체능 분야에 재능과 열정을 가진 자립준비청년 및 예비 자립준비청소년을 발굴하고, 경제적 어려움으로 꿈을 포기하지 않도록 지원하기 위해 마련된 업무협약이다. 세 기관은 해당 사업의 필요성에 공감하고, 자립준비청년 예체능 인재양성 지원사업에 장애인선수를 포함해 사업 대상을 확대하기로 했다. 협약 주요 내용으로 사업 역할 분담 및 협력 사업 홍보로 세 기관은 사업 운영 과정에서 관리 및 자문에 긴밀히 협력하고, 더 많은 자립준비청년이 역량을 펼칠 수 있도록 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 계획이다.

전선주 이천장애인국가대표선수촌장은 "체육에 재능이 있는 장애청소년과 청년들이 환경적 제약을 넘어 자신의 꿈을 이어갈 수 있는 기회가 확대된 것을 뜻깊게 생각한다"면서 "대한장애인체육회도 잠재력 있는 장학생을 적극 발굴하고, 선정된 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하며 역량을 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.