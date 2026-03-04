'굿바이 스케이트' 日 빙속 레전드 다카기 미호, 은퇴 발표...일본 올림픽 역사 쓰고 '화려한 작별' 선언

기사입력 2026-03-04 16:25


'굿바이 스케이트' 日 빙속 레전드 다카기 미호, 은퇴 발표...일본 올…
로이터연합뉴스

'굿바이 스케이트' 日 빙속 레전드 다카기 미호, 은퇴 발표...일본 올…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]일본의 동계올림픽 역사를 새롭게 쓴 빙속 레전드 다카기 미호(32)가 은퇴를 발표했다.

다카기는 4일 개인 SNS를 통해 '이번 주말 네덜란드에서 열리는 세계선수권을 통해 내 스케이트 인생의 한 장을 마무리하려고 한다'고 했다. 그리고 '이것이 나의 마지막 대회가 될 것이다'며 '내 스케이트 인생의 한 구간을 마무리하는 순간을 지금까지 응원해 주신 여러분과 맞이하고 싶어 밝힌다. 현장에 없더라도, 화면 너머에서도 언제나 응원이 내 버팀목이었다. 남은 시간도 변함없이 스케이트를 마주하며 높은 곳에 도전하겠다'고 각오를 다졌다.

다카기는 2010년 밴쿠버 대회를 시작으로 올림픽 무대를 누빈 스케이팅 천재였다. 2014년 소치 대회에는 나서지 못했으나, 2018년 평창에서 메달 3개(금1, 은1, 동1), 2022년 베이징에서는 메달 4개(금1, 은3)를 목에 걸었다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽도 출전한 다카기는 여자 500m, 1000m, 팀 추월에서 동메달 3개를 추가했다. 10개의 메달을 획득해 일본 여자 선수 가운데 올림픽 최다 메달 기록을 세웠다. 2020년에는 전일본 선수권에서 사상 최초로 5종목 정상에 오르는 최고의 기량도 선보였다. 2019년 3월 세운 여자 1500ｍ 세계기록(1분49초83)은 현재까지도 깨지지 않는 전설의 흔적이다.

다카기는 6일부터 9일 네덜란드 헤이렌베인에 위치한 티알프에서 열리는 세계선수권 대회에서 마지막 질주를 펼친다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

5.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

스포츠 많이본뉴스
1.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

2.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

3.

'日 대오열' 오타니 MVP 탈락! "WBC 애런 저지가 먹는다"…타격감↓+일본 우승 못해→미국서 MVP 나올 것

4.

'음바페 호드리구 부상, 남의 일이 아니다' 아킬레스건 차인 손흥민, 집중견제+살인 일정 소화..월드컵 전까지 부상 리스크 최고조

5.

"한국 8강이면 성공" 美 매체, C조 1위는 당연히 일본이고 2위는 대만이 유리...근거는?

스포츠 많이본뉴스
1.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

2.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

3.

'日 대오열' 오타니 MVP 탈락! "WBC 애런 저지가 먹는다"…타격감↓+일본 우승 못해→미국서 MVP 나올 것

4.

'음바페 호드리구 부상, 남의 일이 아니다' 아킬레스건 차인 손흥민, 집중견제+살인 일정 소화..월드컵 전까지 부상 리스크 최고조

5.

"한국 8강이면 성공" 美 매체, C조 1위는 당연히 일본이고 2위는 대만이 유리...근거는?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.