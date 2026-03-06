빙속 기대주 이나현, 세계선수권 500ｍ 1차 레이스 5위…김민선은 10위

기사입력 2026-03-06 15:27


16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m 경기가 열렸다. 힘차게 레이스를 펼치고 있는 이나현. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.16/

16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m 경기가 열렸다. 결승선을 통과한 김민선. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.16/

[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자 스피드스케이팅 '기대주' 이나현(한국체대)이 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 세계선수권 여자 500m에서 5위에 올랐다.

이나현은 6일(한국시간) 네덜란드 헤이렌베인에서 티알프에서 열린 세계선수권 여자 500ｍ 1차 레이스에서 37초82의 기록으로 결승선을 통과했다. 27명의 출전 선수 중 5위를 차지했다. 이나현은 이날 기록한 37초82가 지난달 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 500ｍ에서 기록한 37초86(10위)보다 0.04초 빨른 기록이었다. 함께 출전한 김민선(의정부시청)은 38초15로 10위를 기록했다.

이어 펼쳐진 여자 1000ｍ에선 김민선이 1분15초60으로 6위, 이나현은 1분16초12로 7위에 자리했다. 펨케 콕(네덜란드)은 여자 500m(36초67)와 1000m(1분13초10)를 제패하며 금메달 2개를 목에 걸었다. 쉬자너 스휠팅(네덜란드)은 두 종목 모두 콕에 밀려 2위를 기록했다.

남자부에서는 구경민(스포츠토토)이 남자 500m 10위(34초73), 조상혁(의정부시청)이 18위(35초12)에 자리했다. 남자 1000m에서는 구경민(1분08초69) 9위, 조상혁(1분09초05) 13위로, 500m보다 높은 순위를 기록했다. 예닝 더 보(네덜란드)가 500m와 1000m에서 각각 33초78, 1분06초52를 기록해 정상에 올랐다.2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 500m와 1000m 금메달을 휩쓸었던 조던 스톨츠(미국)은 두 종목 모두 2위에 그쳤다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.