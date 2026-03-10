"저 2등 했어요!" '스마일리' 김윤지, 3초차 은메달에도 활짝 웃었다[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

|
[테세로(이탈리아)=공동취재단·스포츠조선 전영지 기자]"저 2등 했어요."
지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계패럴림픽 금메달을 따냈다. 이날 두 번째 금메달이 보이는 듯했다. 워낙 주행에 강하다. 사격도 없는 종목, 기대감이 충만했다. 예선은 가볍게 2위로 통과했고, 준결선에서는 압도적인 스피드를 뽐내며 전체 1위에 자리했다. 3분1초1을 찍으며 마스터스보다 5초 이상 빨랐다. 할머니와 부모님, 남동생까지 가족들이 현장을 찾아 응원했다.
김윤지는 결선에서도 폭풍 질주했다. 쭉쭉 치고 나갔다. 그러나 마스터스가 이를 악물었다. 마지막 오르막에서 1위로 올라섰다. 3초차 은메달이었다. 그러나 또 하나의 역사다. 역대 동계패럴림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개 따낸 선수는 김윤지가 최초다. '평창 영웅' 신의현이 2018 평창 대회 때 금메달 1개, 동메달 1개 딴 바 있다. 이를 넘어섰다.
역대 처음으로 금1·은1 따낸 선수라고 하자 "와!" 함성부터 질렀다. 그리고 신의현 얘기를 꺼냈다. "의현삼촌이 금메달 1개, 동메달 1개 따시지 않았나. 그걸 이어받은 것 같아서 너무 뿌듯하다. 삼촌이 길을 열어주셨기 때문에 후배들이 따라올 수 있었다"고 말했다.
좌식이기에 오롯이 상체와 팔의 힘으로만 달려야 한다. 김윤지가 오직 팔 힘으로 폴대를 끝까지 밀면서 오르막을 힘차게 올라가는 모습은 경이롭다. "비시즌 때 웨이트 병행하면서 파워를 기르고 있다. 오르막 훈련도 많이 한다. 웨이트의 경우 삼두나 광배를 쓰는 운동을 많이 하면서 힘을 기른다"고 설명했다.
김윤지의 테세로 포디움 스토리는 계속된다. 크로스컨트리 여자 10㎞ 인터벌, 바이애슬론 여자 스프린트 추적, 크로스컨트리 여자 20㎞ 인터벌까지 3개 종목이 남았다. '레전드' 신의현은 "첫 바이애슬론 종목을 놓치지 않았다면 전종목 메달도 가능했을 것이다. 김윤지의 시대가 열릴 것"이라고 했다.
김윤지가 웃음으로 답했다. "장담은 못하겠지만, 내가 지금까지 해온 훈련이 있다. 해온 대로 실수 없이 마무리하면 남은 3개 종목도 좋은 성적 낼 수 있을 것이라 믿는다"며 활짝 웃었다. 테세로(이탈리아)=공동취재단·스포츠조선 전영지 기자