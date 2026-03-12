'역시 여제!' 김가영, '천적' 정수빈 넘고 월드챔피언십 8강 진출…차유람과 '진검승부'
[스포츠조선 박찬준 기자]김가영(하나카드)이 '천적' 정수빈(NH농협카드)을 상대로 첫 승을 거두며 LPBA 월드챔피언십 8강에 진출했다.
김가영은 11일 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 왕중왕전 '하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십'(이하 월드챔피언십) LPBA 16강에서 정수빈을 세트스코어 3대1(11-2, 11-9, 10-11, 11-1)로 격파하고 8강에 진출했다.
김가영은 이날 경기 전까지 정수빈을 3번 만나 모두 패배했다. 특히 이번 시즌에만 2패를 당했다. 7차 투어(하이원리조트 챔피언십) 32강에서 세트스코어 2대3으로, 9차 투어(웰컴저축은행 챔피언십) 8강에선 0대3으로 패배했다.
하지만 이날은 징크스를 깨고 정수빈을 상대로 첫 승을 거두는 데 성공했다. 경기 초반부터 김가영이 치고 나갔다. 1세트 3:2로 근소하게 앞서던 3이닝째 뱅크샷 3개 포함 하이런 7점을 쏟아부으며 11-2(4이닝)로 완승했다.
2세트엔 정수빈이 3이닝째 뱅크샷 8점 장타로 9-5로 앞서갔지만, 이후 4이닝 연속 공타에 머무르며 득점이 멈췄다. 그 사이 김가영이 5이닝째 1점, 7이닝째 1점으로 7-9까지 쫓았다. 김가영은 8이닝째 남은 4점을 모두 마무리해 11-9(8이닝)로 승리, 세트스코어 2-0을 만들었다.
3세트엔 접전 끝에 정수빈이 11-10(14이닝)로 승리해 한 세트를 만회했지만, 4세트는 김가영의 분위기였다. 정수빈은 4세트에 단 1점에 그쳤고, 김가영은 6이닝 만에 11점을 채워 11-1로 완승, 세트스코어 3대1로 경기를 마무리했다.
김가영의 8강 상대는 '라이벌' 차유람(휴온스)이다. D조 1위로 16강에 진출한 차유람은 김민영(우리금융캐피탈)을 상대로 세트스코어 3대0으로 완파하고 8강에 진출했다. 차유람은 16강에서 애버리지 3.000을 기록했다. 이는 본인 최고 애버리지이자, LPBA 역대 3번째 3점대 애버리지의 주인공이 됐다.
'초대 LPBA 월드챔피언' 김세연(휴온스)은 김민아(NH농협카드)를 상대로 세트스코어 0-2에서 3대2 역전승을 거두며 8강에 올랐다. 한지은(에스와이)도 김상아(하림)를 3대1로 잡아내고 8강 티켓을 확보했다. 이밖에 최혜미(웰컴저축은행) 임정숙(크라운해태) 이우경(에스와이) 한슬기가 8강 진출에 성공했다.
대회 7일차인 12일에는 오후 2시부터 네 번에 나눠 PBA 16강이 펼쳐진다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
