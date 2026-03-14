'스마일 몬스터' 김윤지의 네버스탑 '4메달' 새역사! '쇼트트랙 황제' 안현수도 넘은 '개인종목' 단일경기 최다 대기록[밀라노-코르티나 패럴림픽]

'스마일리' 김윤지, 금맛꿀맛<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
은메달 획득한 김윤지<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[테세로(이탈리아)=공동취재단, 스포츠조선 전영지 기자]"올림픽과 패럴림픽을 통틀어 개인전 단일대회 메달 4개는 처음!"
'스마일 몬스터' 김윤지(20·BDH파라스)가 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에서 네 번째 메달을 품었다. 김윤지는 13일(한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 바이애슬론 여자 좌식 스프린트 추적에서 11분41초6의 기록으로 은메달을 목에 걸었다.
사진제공=대한장애인체육회
이번 대회 네 번째 메달이다. 8일 바이애슬론 개인 12.5㎞ 금메달을 땄다. 한국 패럴림픽 역대 두 번째이자, 여자 선수 최초 금메달. 10일 크로스컨트리 스프린트에서, 11일 크로스컨트리 10㎞ 인터벌 스타트에서 모두 은메달을 따냈다. 이틀 만에 다시 메달을 추가했다. 첫 레이스인 바이애슬론 스프린트 7.5㎞에서 사격 실수로 메달을 놓친 이후 나선 4경기에서 모두 메달을 목에 거는 경이로운 질주 본능을 선보였다. 개인 종목 '1인 4메달', 대한민국 스포츠사에서 누구도 이루지 못했던 새 역사다. 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 '최다 메달' 타이 기록. 동계올림픽에서는 안현수(러시아명 빅토르 안)가 2006년 토리노동계올림픽에서 메달 4개(금3·동1)를 목에 걸었다. 패럴림픽에선 '육상 스프린터' 강성국이 1988년 서울 패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 2개.'휠체어육상 레전드' 홍석만도 2008년 베이징하계패럴림픽에서 금메달 1개, 동메달 3개를 따냈다. 하지만 '개인전'으로 한정하면 김윤지만 남는다. '단일 대회 개인전에서 가장 많은 메달을 따낸 선수'다.
김윤지, 크로스컨트리 '은빛 질주'…두 번째 메달<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
'19세 철인' 김윤지, 또 은빛 질주 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2006년생, 노르딕 스키에 제대로 입문한 지 불과 2~3년, 패럴림픽이 처음인 이 어린 선수가 나갔다 하면 메달이요, 달렸다 하면 역사다.
동계 패럴림픽 여성 최초의 금메달, 동계 패럴림픽 최초의 원정 메달, 바이애슬론 종목 최초의 메달 겸 금메달, 바이애슬론 최초의 멀티메달(2개), 크로스컨트리 여성 최초의 메달 크로스컨트리 여성 최초의 멀티메달(2개), 동계패럴림픽 단일 대회 역대 최다 메달(4개), 대한민국 올림픽-패럴림픽 통틀어 단일대회 개인 최다 메달까지… 매 경기 경이로운 새 역사가 끝없이 이어지고 있다.
4번째 메달을 확정 지은 순간, 결승선에서 '스마일 철녀' 김윤지의 전매특허 미소가 작렬했다. 손가락 4개를 활짝 펼쳐 자축의 세리머니를 선보였다. "이렇게 딸 줄는 저도 몰랐어요"라며 생긋 웃었다. '평창 철인, 금메달 선배' 신의현의 말대로 첫날 바이애슬론 스프린트에서 사격 실수만 아니었다면 전종목 포디움 역사도 가능했을 기세다.
김윤지는 대회 마지막 날인 15일 마지막 종목 크로스컨트리 20㎞ 인터벌 스타트에서 '전무후무' 5번째 포디움에 도전한다. 테세로(이탈리아)=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com