올해로 20주년 맞는 슈퍼레이스 챔피언십, 18~19일 에버랜드 스피드웨이에서 시즌 개막전 개최

Advertisement

Advertisement

CJ대한통운이 후원하는 슈퍼레이스 챔피언십이 출범 20주년을 기념하는 'Race 2 One'이라는 새로운 슬로건과 함께 2026 시즌 개막전을 개최한다.

'Race 2 One'은 슈퍼레이스 20주년이 지닌 시간의 깊이와 미래를 향한 방향성을 동시에 상징한다고 슈퍼레이스는 전했다. 숫자 '2'와 알파벳 'O'의 조합은 시각적으로 '20'을 형상화하며, 지난 20년간 슈퍼레이스가 축적해온 역사와 성취를 함축적으로 드러낸다.

동시에 'One'은 슈퍼레이스가 지향하는 비전을 담고 있다고 설명했다. 경쟁을 넘어 하나로 연결되는 레이스를 의미하며, 드라이버와 팀, 팬과 무대가 하나의 목표를 향해 나아가는 가치를 표현하는 동시에 레이스가 하나의 대한민국 문화로 자리잡기를 바라는 철학을 반영한다고 밝혔다.

Advertisement

20주년의 역사를 지닌 국내의 대표적인 모터스포츠 대회인 2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십은 오는 18~19일 양일간 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 더블라운드로 개막전을 개최한다. 이번 대회는 경기 경쟁력 강화와 관람 환경 개선에 초점을 맞춰 전반적인 업그레이드를 했다.

이번 개막전에서는 국내 최상위 모터스포츠 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스를 중심으로 총 8개 클래스가 펼쳐진다. 6000 클래스에는 국내 최고의 팀과 드라이버 15명이 출전해 치열한 경쟁을 예고하고 있으며, 서킷스토리 아카데미 GTA/GTB 클래스, GT4 클래스, 프리우스 PHEV 클래스, 금호 M 클래스, 알핀 클래스, 래디컬 컵 코리아 등 다양한 클래스가 함께 진행된다.

경기가 열리는 에버랜드 스피드웨이에는 관람 환경 개선을 위한 변화가 적용됐다. 관람석 내 지정석과 함께 데크 형태의 테라존이 신설돼 보다 쾌적한 환경에서 경기를 즐길 수 있으며, 스노우피크 캠핑존이 마련돼 캠핑과 모터스포츠를 동시에 경험할 수 있는 새로운 관람 문화도 제시한다.

팬들을 위한 즐길거리도 대폭 확대된다. 쉐이크쉑, 테라, 고피자 등 다양한 F&B 브랜드가 입점하며, CJ CGV, CJ온스타일 등 CJ그룹 계열 브랜드도 참여해 체험형 부스를 운영한다. 또 서킷스토리 아카데미 부스에서는 심레이싱 체험이 가능하며, 버커루는 슈퍼레이스 협업 의류를 선보일 예정이다.

Advertisement

한편 대회 첫 날인 18일에는 슈퍼레이스의 원년 레전드 선수들이 함께 엔진 스타트 세레모니를 진행하며, 대회 둘째날인 19일에는 대한민국 동계올림픽 역사상 최초의 설상 종목 금메달리스트인 최가온이 엔진 스타트 세레모니를 맡아 개막전의 열기를 더한다.

이번 개막전은 TV와 디지털, OTT 플랫폼을 통해서도 만나볼 수 있다. 토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 KBS2에서 18일 오후 2시, 19일 오후 1시 35분부터 생중계 되며, 알핀과 프리우스 PHEV 클래스는 ENA 스포츠를 통해 방송된다. tvN 스포츠에서는 6000 클래스와 GTA/GTB 클래스 녹화 중계가 예정돼 있다. 디지털 라이브는 유튜브, 치지직, SOOP, 티빙 등을 통해 진행되며, OTT 서비스로는 티빙과 웨이브에서 시청할 수 있다.

슈퍼레이스 관계자는 "20주년을 맞은 올해는 경기의 수준뿐 아니라 관람 환경과 팬 경험까지 전반적으로 업그레이드했다"며 "더 많은 팬들이 현장에서 모터스포츠의 매력을 직접 느끼길 바란다"고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

'Race 2 One'이라는 슬로건처럼, 슈퍼레이스는 지난 20년의 성과를 발판 삼아 팬과 함께 만들어가는 새로운 레이스 문화로 나아갈 예정이다.

(끝)