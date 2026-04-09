역시 여제 최민정, 국가대표 1차 선발전 종합 1위...500m 이어 1000m도 압도적 1위

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.02.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한국 쇼트트랙 여자 간판 최민정(성남시청)이 2026~2027시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회에서 압도적인 기량을 발휘했다.

Advertisement

최민정은 9일 서울 양천구 목동아이스링크에서 펼쳐진 1차 대회 마지막 날 여자 1000ｍ 결승에서 1분31초237의 기록으로 심석희(1분31초814·서울시청), 김건희(1분31초897·성남시청)를 제치고 1위에 올랐다.

첫날 여자 1500ｍ에서 3위, 둘째 날 여자 500ｍ에서 1위를 기록한 최민정은 랭킹 포인트 81점으로 종합 순위 전체 1위에 오르며 상위 24명이 나서는 2차 선발대회에 여유 있게 진출했다. 차기 시즌 대표팀은 1, 2차 선발대회 각 종목 순위에 따른 랭킹 포인트를 합산해 종합 순위 1∼7위 선수가 승선한다.

2차 선발 대회는 11일과 12일 같은 장소에서 열린다.

Advertisement

레이스 초반 후미에서 기회를 엿보던 최민정은 결승선을 네 바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나온 뒤 앞선 선수들을 모두 제쳤다. 이후 압도적인 스피드로 2위 그룹을 멀찌감치 떨어뜨리며 독주했고, 별다른 위기 없이 그대로 결승선을 통과했다.

Advertisement

세 차례 올림픽에서 금메달 4개, 은메달 3개를 획득한 최민정은 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 마지막 레이스를 마친 뒤 올림픽 은퇴를 선언했다. 최민정은 선수 은퇴는 잠시 미뤄둔 채 다시 훈련에 전념했고, 이번 선발전에 정상 출전해 건재를 과시했다.

심석희는 랭킹 포인트 42점으로 종합 2위, 김민지(한국체대)는 34점으로 종합 3위를 기록했다.

Advertisement

같은 날 열린 남자 1000ｍ에선 밀라노-코르티나 동계 올림픽 남자 5000ｍ계주에서 맹활약을 펼쳤던 이정민(성남시청)이 1분27초913으로 1위, 이규호(한국체대)가 1분28초118로 2위, 이선호(단국대)가 1분28초162로 3위에 올랐다. 1차 선발전 종합 1위는 김태성(68점·화성시청), 2위는 이정민(63점), 3위는 이규호(29점)가 차지했다.

Advertisement

2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발된다. 이에 따라 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 대표팀에 승선한다. 임종언, 김길리와 함께 남녀부 1∼2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 받는다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com