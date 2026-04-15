퇴근 후 달린다,'7979 서울 러닝크루' 16일부터 운영 시작

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[스포츠조선 노주환 기자]서울특별시체육회가 시민의 일상 속 생활체육 참여 기회를 확대하고, 도심 속에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 러닝 문화를 조성하기 위해'7979 서울 러닝크루'를 오는 4월부터 본격 운영한다.

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'7979 서울 러닝크루' 사업은 광화문, 반포한강공원, 여의도공원 등 도심 주요 공간을 활용한 무료 생활체육 프로그램으로, 시민 누구나 비용 부담 없이 참여할 수 있으며, 도심 속 일상 공간을 러닝 코스로 활용해 시민이 자연스럽게 운동에 참여할 수 있도록 운영하는 것이다.

7979 서울 러닝크루는 4월부터 10월까지 매주 정기적으로 운영되며, 참여 신청은 서울시 공공서비스예약 및 동마클럽을 통한 사전 접수와 함께 현장 접수를 병행하여 진행된다. 4월 16일부터 10월 29일까지 매주 목요일 오후 7~9시 진행한다. 모든 프로그램은 선착순으로 운영되며, 회차별 60명 정원 내에서 참여할 수 있도록 구성되어 시민 누구나 부담 없이 참여 가능한 열린 생활체육 프로그램이다.

7979 서울 러닝크루는 기존 광화문, 반포한강공원, 여의도공원 코스에 참가자 수준에 따라 초급·중급·상급형으로 구분된 권역별 프로그램을 운영하는 것이 특징이다. 또 남산 걷기 프로그램과 운동회 등 체험형 이벤트를 병행 운영하여 단순 참여를 넘어 기록과 재미를 결합한 시민 참여형 생활체육 프로그램으로 확대 운영할 계획이다.

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아울러 프로그램 운영 과정에서 참가자의 러닝 기록 관리, 권역별 코스 운영, 체험형 이벤트 프로그램을 병행하여 운영 성과와 참여 만족도를 종합적으로 관리할 계획이며, 참여 시민을 대상으로 만족도 조사 및 운영 결과 분석을 실시해 개선사항을 도출할 예정이다. 이를 바탕으로 향후 코스 다양화 및 체험형 프로그램을 지속 확대하여 시민 수요를 반영한 맞춤형 생활체육 프로그램으로 단계적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

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서울시체육회 강태선 회장은 "시민 누구나 참여 가능한 열린 생활체육 프로그램인 7979 서울 러닝크루는 러닝 경험이 없는 시민도 쉽게 참여할 수 있도록 구성된 프로그램으로, 전문 지도자의 지도 아래 안전하게 운영된다"면서 "올해는 체험형 프로그램 확대를 통해 시민들이 보다 재미있고 지속적으로 참여할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com