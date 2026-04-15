스포츠토토, 'toto 힐링데이 in 부산' 참가자 모집 23일 마감

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 스포츠토토 이용자를 대상으로 'toto 힐링데이 in 부산' 프로그램 참가자를 모집한다고 밝혔다.

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이번 프로그램은 스포츠토토 이용자의 과몰입 완화를 위한 활동의 일환으로 마련했다. 자연 속 체험과 심신 안정 프로그램을 통해 건전한 이용 문화 확산을 도모하는 데 목적이 있다.

참가 신청은 13일부터 23일까지 진행한다. 스포츠토토 이용자 및 동반 참여자를 대상으로 총 35명을 선착순으로 모집한다.

'toto 힐링데이 in 부산'은 25일 오전 10시부터 오후 5시까지 부산 서구에 위치한 국립부산숲체원에서 진행한다.

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주요 프로그램으로는 ▲차 테라피 ▲숲속 오감 걷기 ▲싱잉볼 명상 ▲편백 베개 만들기 체험 등이 마련돼 있다. 참가자들의 심신 안정과 스트레스 완화를 지원할 예정이다. 모든 과정을 완료한 참가자에게는 기념품과 함께 백화점 상품권 3만원권이 제공될 예정이다.

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이번 프로그램 참가자의 이동 편의를 위해 셔틀버스도 운영한다. 김해시청역, 서면역, 부산역 등 주요 거점에서 순차적으로 출발한다. 프로그램 종료 후에도 동일 경로한 경로로 운영될 예정이다.

한국스포츠레저㈜ 관계자는 "부산에서 진행되는 이번 toto 힐링데이는 스포츠토토 이용자들이 자연 속에서 심신을 재충전할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 앞으로도 이용자 보호와 건전한 이용 문화 정착을 위한 다양한 지원 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편, 참가 신청은 위드토토 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 이번 프로그램과 관련한 자세한 내용 역시 해당 사이트에서 확인할 수 있다.