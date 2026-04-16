"전국 동호인 챔피언 가리자!" 2026년 전국생활체육대축전 23~26일 경남 일원서 열린다[오피셜]

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 국내 생활체육 동호인 최대의 축제 '2026 전국생활체육대축전(이하 대축전)'을 23~26일 경남 일원에서 개최한다.

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2001년 제주에서 '국민생활체육전국한마당축전'으로 시작된 대축전은, 생활체육을 통한 국민의 건강 증진과 지역·계층 간 화합에 기여하며 전국 최대의 생활체육 스포츠 축제로 자리매김하고 있다.

올해 대축전에는 전국 17개 시도, 2만784명(선수 1만6614명, 임원 4170명)의 선수단이 참가해 41개 종목에서 경쟁한다. 메인 개최지인 김해시를 중심으로 경상남도 일원 시군 경기장에서 종목별 경기가 펼쳐진다. 특히 이번 대회는 참가자와 관람객의 안전을 최우선으로 종목별 맞춤형 안전관리 계획 수립, 사고보고 체계 개선, 응급의료 대응체계 강화 등 전반적인 안전관리 수준을 한층 강화했다.

사진제공=대한체육회

대축전 기간 내 '제30회 한·일생활체육교류 초청행사'도 함께 개최된다. 축구, 배드민턴, 테니스, 배구 볼링, 소프트테니스, 연식야구, 농구 등 8종목의 30세 이상 생활체육 동호인으로 구성된 일본 선수단이 참가해 국경을 넘어선 우정을 나눈다. 일본 선수단은 23일 환영연을 시작으로, 24일 대축전 개회식, 25~26일 종목별 대회 출전, 지역 문화 탐방 등의 일정을 진행하게 된다. 9월에는 한국 선수단이 일본에 초청받아 양국 동호인 간 우호를 다지는 시간을 가질 예정이다.

사진제공=대한체육회

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개회식은 24일 오후 5시 30분 김해종합운동장에서 개최되며 정·관계, 체육계 등 각계 인사를 비롯해 시·도 종목별 참가자, 도민 관람객 등 1만여 명이 참석한다. 1부에서는 찬란한 가야의 역사와 경남의 역동성을 나타내는 화려한 문화 공연이 펼쳐지고, 2부에선 미래를 향해 도약하는 경남과 김해시를 주제로 한 다채로운 퍼포먼스가 이어진다. 대한체육회는 대회 기간 중 김해종합운동장에 다양한 홍보관을 통해 각종 스포츠 사업을 안내하고, 국민 생활체육 활성화 캠페인도 진행할 예정이다.

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이번 대축전은 대한체육회 주최, 경상남도와 경상남도체육회 주관, 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정후원으로 진행된다. 네이버 치지직 '대한체육회TV' 채널을 통해 경기 장면을 실시간중계하며 자세한 정보는 대회 공식 홈페이지와 경상남도 홈페이지에서 확인할 수 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com