필드원X서울대 국제스포츠 행정가 양성사업단 '드림투게더' 현장실무 프로그램 MOU[오피셜]

강준호 서울대 국제스포츠행정가양성사업단장(왼쪽)과 엄기석 필드원 대표가 이론과 실무를 겸비한 국제 스포츠 인재 양성을 위한 MOU 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=필드원

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[스포츠조선 전영지 기자]'토탈 스포츠 솔루션 기업' ㈜필드원과 서울대 국제스포츠행정가양성사업단이 16일 서울대에서 스포츠 전문 국제 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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양 기관은 이번 협약을 통해 서울대 드림투게더 마스터(Dream Together Master·이하 DTM) 프로그램 교육생을 대상으로 비교과 체험학습 프로그램을 운영하고 필드원이 운영하는 '스포츠 시설 방문 및 현장 해설 제공', '스포츠 산업 및 시설 운영에 대한 실무 이해 제고', 그 밖에 상호 필요하다고 인정하는 다양한 협력 사업을 추진하기로 합의했다.

사진제공=필드원

㈜필드원은 서울대 국제스포츠행정가양성사업단과 협력을 바탕으로 차세대 스포츠 행정가들에게 보다 폭넓은 현장 학습 기회를 제공하고, 스포츠 산업 현장과 연계한 교육의 실효성을 더욱 높여나갈 계획이다

엄기석 ㈜필드원 대표는 "실제 스포츠 시설 운영 환경을 기반으로 학생들에게 실질적인 경험을 제공함으로써, 이론과 실무를 겸비한 전문 인재 양성에 기여할 것으로 기대한다"는 소감을 밝혔다. 강준호 서울대 국제스포츠 행정가양성사업단장은 "이번 협약은 학생들이 실제 스포츠 현장을 체험하고 스포츠 시설 현장을 깊이 이해할 수 있는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com