4월 스포츠주간 '모두가 즐기는 스포츠' 캠페인 스타트! 김대현 차관→하형주 공단 이사장, 유승민 대한체육회장, 정진완 대한장애인체육회장 '릴레이 챌린지'[오피셜]

김대현 문체부 차관(왼쪽에서 두번째)과 장애인체육과 직원들이 지난해 서울림운동회 현장에 마련된 대한장애인체육회 '나답게 무브' 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습. 스포츠조선 DB

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[스포츠조선 전영지 기자]스포츠주간 '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인이 시작된다.

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감대현 문화체육관광부 제2차관은 23일 오후 서울 종로구 종로문화체육센터)를 방문해 '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인의 시작을 알리고 체육 분야 민생 현장을 살핀다.

4월 마지막주(4월 27일~5월 3일)는 스포츠 기본법에 따른 스포츠주간이다. 이번 캠페인은 스포츠주간 국민의 스포츠 참여 기반을 확대하고, 지역·성별·연령 등에 따른 격차 없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성함으로써 국정과제 '모두가 즐기는 스포츠'를 실현하기 위해 마련됐다.

육상 꿈나무 출신 김대현 차관이 참여 잇기 캠페인의 첫 주자로 나선다. 시민들과 함께 탁구를 즐기는 모습을 캠페인 영상으로 촬영하고 문체부 SNS 등 다양한 채널을 통해 일상 속 스포츠 참여를 독려한다. 국민체육진흥공단 하형주 이사장, 대한체육회 유승민 회장, 대한장애인체육회 정진완 회장이 릴레이 챌린지를 통해 체육계 전반의 참여를 이끌어낼 계획이다.

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캠페인의 시작을 알리는 장소가 된 종로문화체육센터는 30분 운동시 포인트를 적립할 수 있는 '스포츠활동 인센티브(이하 튼튼머니)' 인증 시설이다. 이번 추경예산에는 '튼튼머니' 지원금이 40억원 증액됐다. 종로문화센터 관계자는 "'튼튼머니' 예산 소진에 따른 사업 종료를 센터 회원들은 '매진'이라고 말한다. 작년에 '튼튼머니'가 매진돼 포인트를 받지 못한회원들이 있었는데, 올해는 더욱 많은 회원이 혜택을 받게 된다고 하니 다들 기대가 매우 크다"며 현장의 반응을 전했다. 이 밖에도 장애인 스포츠강좌 이용권(62억원 증액)이 확대 반영돼 체육 분야 소비를 촉진하고, 장애-비장애 유소년 스포츠 기반 구축(95억원 증액)을 통해 지도자 고용 창출도 지원한다.

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최가온, 유승은 등 동계 메달리스트들이 이재명 대통령에게 희망한 에어매트 등 동계종목 훈련시설 조성(30억원 증액), 스포츠 암표 신고 포상금(5억원 증액) 등도 포함됐다.

김대현 차관은 "규칙적인 스포츠활동은 개인의 건강을 증진할 뿐 아니라, 만성질환을 예방해 사회적 의료비 절감에도 기여하는 중요한 요소"라면서 "이번 추경예산을 통해 '튼튼머니'와 스포츠강좌 이용권 등 국민이 일상에서 체감할 수 있는 지원을 확대함으로써, 더욱 많은 국민이 가까운 체육시설에서 부담 없이 운동에 참여하고 그 혜택을 직접 누릴 수 있게 하겠다"는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com