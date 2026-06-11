유승민 대한체육회장 "집회와 시위의 자유 존중...국가대표 필수물품 반출 협조 간곡히 요청드린다"

정상화 호소 기자회견…항의 나선 봉쇄 시위 참가자

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[스포츠조선 전영지 기자]"집회와 시위의 자유 존중돼야 하지만 대한민국 체육을 뒷받침하는 필수 행정 기능 또한 안정적으로 유지돼야 한다."

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유승민 대한체육회장이 최근 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위로 인해 사무실 출입이 막힌 9개 회원 종목단체에 대한 적극적인 지원을 약속했다.

현재 올림픽공원 핸드볼경기장에는 대한체육회 산하 대한핸드볼협회, 대한펜싱협회, 대한산악연맹, 대한우슈협회, 대한세팍타크로협회, 대한수중핀수영협회, 대한당구연맹, 대한민국댄스스포츠연맹, 대한수상스키·웨이크스포츠협회 등 9개 종목 단체가 입주해 있다. 시위대가 출입구를 막아서면서 일상적인 행정 업무 및 국가대표 지원, 국내외 대회 유치 및 출전에 비상이 걸렸다. 사무실 내 컴퓨터에 저장된 OTP(일회용 비밀번호 생성기)를 가져올 수 없어 국가대표 선수 및 지도자 급여 지급은 물론 국제대회 출전비 지원 및 장비 확보도 어려운 상황이다. 다음주 인도 델리 아시아선수권 출전을 앞둔 펜싱대표팀은 출전비 지급 기일을 놓쳤고, 훈련용, 경기용 칼도 꺼내오지 못하고 있는 실정이다. 100일 앞으로 다가온 아이치·나고야아시안게임 시드가 좌우되는 중요한 대회다. 이달 말 인천에서 세계선수권을 유치한 대한수중핀수영협회도 개막을 2주 앞두고 초비상이다. 13일로 예정된 스포츠지도사 시험을 위한 서류와 정보, 장비들도 모두 사무실에 있는 상황이다.

사진제공=문화체육관광부

이와 관련해 11일 오전 문화체육관광부 주재로 대한체육회, 국민체육진흥공단 및 핸드볼경기장 입주 회원종목단체가 참석한 대책회의가 개최됐고, 오후에는 최휘영 문체부 장관이 직접 참석해 현장 의견을 경청했다. 회의에서는 금융이체 OTP와 통장 등 필수 물품 반출 지원, 국제대회 참가 및 국가대표 선수단 지원 관련 긴급 대응, 임시 사무공간 제공, 사무기기 및 비품 지원 등 종목단체의 업무 연속성 확보 방안이 논의됐다. 관계기관은 피해 최소화를 위해 적극 협력하기로 했다.

시위대가 출입구를 봉쇄해 출입 제한이 지속되는 상황 속에서도 해당 단체 직원들은 국가대표 선수단 지원, 국제업무 수행, 급여 및 회계 처리, 대회 운영 준비 등 체육 행정의 공백이 발생하지 않도록 할 수 있는 최선을 다하고 있다. 대한체육회는 회원종목단체들과 지속적으로 소통하며 국가대표 선수단 지원, 국제대회 참가 및 개최 준비, 체육지도자 자격검정 등 필수 업무가 중단되지 않도록 회원종목단체별 상황을 점검하며 필요한 지원 방안을 강구하고 있다. 현재 2026년 아이치·나고야 아시안게임 조정위원회에 참석 중인 유승민 회장은 12일 조기 귀국해 회원종목단체 업무 정상화와 선수 보호를 위한 대응을 직접 챙길 예정이다.

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유승민 회장은 "집회와 시위의 자유는 존중돼야 하지만 국가대표 선수단 지원과 대한민국 체육을 뒷받침하는 필수 행정 기능 또한 안정적으로 유지돼야 한다"며 "선수들의 훈련과 국제대회 준비, 회원종목단체의 정상적인 업무 수행에 차질이 발생하지 않도록 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 밝혔다. 이어 "국가대표 선수단 지원과 국제대회 준비, 회원종목단체의 필수 업무 수행에 필요한 자료와 장비 등 필수 물품의 반출이 보장될 수 있도록 적극적인 협조를 간곡히 요청드린다"고 말했다.

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대한체육회는 "현장에서 어려움을 겪고 있는 회원종목단체 사무처 직원들의 고충에 깊이 공감하고 있다"면서 "관계기관 및 회원종목단체와 긴밀히 협력하여 선수 보호와 체육행정의 안정적 운영에 만전을 기하는 한편, 현장의 어려움을 최소화할 수 있도록 필요한 지원과 대응을 지속해 나갈 것"이라는 의지를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com